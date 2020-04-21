Штраф в размере 45 базовых величин получил несвижанин, нарушивший правила самоизоляции

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня уже каждому известно, что человек, заболевший либо контактировавший с заболевшим COVID-19, а также прибывший из-за границы, должен временно перейти на режим самоизоляции. В этом случае ответственность в первую очередь лежит на самих контактных лицах, но без внимания со стороны государства они не остаются. 8 апреля 2020 года принято постановление Совета Министров от №208, согласно которого граждане в самоизоляции обязаны не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. За исключением случаев крайней необходимости: посещение ближайших продмага или аптеки для приобретения необходимых товаров, вынос бытовых отходов в ближайшее место их сбора. Каждый день их самочувствием интересуются медики, прямо на дому берут необходимые анализы, а сотрудники РОВД ежедневно выезжают по адресам, чтобы убедиться: не нарушает ли гражданин режим.

Не обходится и без нарушений. За истекший период за нарушения требований самоизоляции 2 гражданина привлечено по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест. Так, житель г. Несвижа, будучи ознакомлен с требованием о соблюдении правил поведения в самоизоляции направился по личным делам в г. Минск, что в итоге ему стоило штрафа в размере 45 базовых величин. Другой житель сельской местности направился к соседу, с которым употреблял спиртные напитки, что было установлено сотрудниками милиции и нарушитель наказан штрафом в размере 30 базовых величин.

Кроме того, чтобы снизить риск распространения инфекции и упорядочить транзитные автоперевозки грузов по территории нашей страны водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через территорию Беларуси, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых разрешена остановка и стоянка для отдыха и питания. Заправляться разрешено исключительно в специально отведенных для этого местах – в Республике Беларусь их более 40. Такие требования содержатся в Постановлении Совета Министров №171 от 25 марта 2020 года. Каждому иностранному перевозчику на границе выдают карту, на которой указаны места заправки и отдыха. Сотрудники Госавтоинспекции пресекают нарушение требований данного постановления водителями транзитных грузовиков. Если водитель отказывается следовать определенным маршрутам или останавливается вне специально отведенных мест, он также может быть привлечен к административной ответственности по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь. Сотрудниками ОГАИ Несвижского РОВД выявлен водитель-дальнобойщик житель Несвижского района, который, следуя транзитом, решил навестить семью, за что судом Несвижского района привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 базовые величины, другой его коллега – гражданин Республики Украина, отклонился от установленного маршрута, за что привлечен к штрафу в размере 50 базовых величин. А вчера, 20 апреля гражданин Польши, при управлении автопоездом допустил стоянку в неустановленном месте, за что в отношении него также составлен протокол, по которому еще не принято решение.

Обращаясь к гражданам, Несвижский РОВД напоминает, что, если вы заметили грузовую автомашину с иностранными регистрационными номерами, осуществляющую стоянку на территории нашего района, об этом можно сообщить по телефону «102».

“НН”.