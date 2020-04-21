Так ли безобидно разведение костра, как нам кажется? (Дзержинский район)

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежедневно МЧС рассказывает о том, как и чем опасен огонь, к чему приводит беспечность и пренебрежение правилами пожарной безопасности, но к сожалению, не каждый это понимает и воспринимает на свой счет. Итог — непоправимая беда.

Сжигание мусора на приусадебном участке – казалось бы, безобидное действие, думают все, кто еще не столкнулся с разбушевавшимся огнем один на один.

– Все так делают! – ответ каждого гражданина, после вопроса работника МЧС, а зачем разводили костер?!

И вот эта фраза «Все так делают» приводит к страшным цифрам статистики: только на территории Дзержинского района уже зарегистрировано 47 случаев загорания сухой растительности, гектары выжженной земли и неоценимый ущерб почве.

В Дзержинском районе имел место быть случай, когда мужчина решил убрать на приусадебном участке путем сжигания мусора и, не сбавившись с огнем, сжег свой дачный дом.

Такие случаи весной не редки, но спасателям хотелось бы, чтобы их было как можно меньше. Сгорают постройки, дома, а что самое страшное — люди получают серьезные травмы и даже гибнут.

Специалисты напоминают: выжигать сухую траву категорически запрещено. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрено наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от сжигания мусора, а если уж кто-то надумался это сделать, то обязательно соблюдайте все меры пожарной безопасности: это возможно в тихую безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от строений, 20 метров от леса и 30 метров от скирд сена и соломы. Прежде чем разжечь костер, место вокруг кострища нужно окопать, рядом поставить емкость с водой (или огнетушитель или штыковая лопата), необходимо осуществлять постоянный контроль! Уходя, залить костер водой или засыпать песком до полного прекращения тления, во избежание повторного загорания.

Берегите себя и своих близких! В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 101 или 112.



















