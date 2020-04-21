Границы Шенгенской зоны останутся закрытыми до лета

Источник материала: Вороновская газета





Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что границы Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до начала лета, передает ТАСС.

Он также отметил, что после окончания пандемии в Европе могут оставить некоторые дополнительные ограничения еще на пару месяцев. «Необходимо, чтобы все помнили, что мы находимся на континенте. Нужно уважать нашу географию и наши правила. Нельзя говорить о том, что все страны выйдут из режима самоизоляции в одно время», — подчеркнул Бретон.

Еще в середине марта президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны на 30 дней. На это время поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом были приостановлены. Вскоре главы государств и правительств Евросоюза утвердили закрытие внешних границ сообщества на месяц.

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