БСБ Банк запустил автозачисление денег с расчетных счетов на личные карты

В БСБ Банке запустили онлайн-обработку постоянно действующих платежных поручений (ПДПП), что позволяет автоматически перечислять средства с расчетного счета на личную карту. Тем самым можно сразу распоряжаться деньгами и не тратить время на подтверждение операции от банка.

Автозачисления средств доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Обычно для перевода выручки в личный доход нужно заходить в интернет-банк или посещать отделение. А заодно – держать в голове все поступления на счет. Теперь процесс можно упростить: достаточно указать время и сумму, а зачисление придет по расписанию в указанный срок.

«Для Беларуси это новая возможность, которая значительно экономит время. Например, предприниматель знает, что по средам на расчетный счет приходит оплата и поручает банку переводить деньги на карту в этот день недели. Тем самым сразу после перечисления, а не через час-два, клиент сможет распоряжаться финансами: совершать переводы и безналичные платежи», – приводит пример директор по розничному обслуживанию БСБ Банка Юлия Курлович.

Для зачислений можно определить точное время, чтобы деньги приходили со счета на карту раз в день, неделю или, скажем, месяц. Также можно настроить, чтобы они поступали каждый раз, когда появляется выручка на счете. Комиссия взимается с перечисляемой суммы в момент зачисления на карту. Лимиты по перечислению отсутствуют, поэтому можно устанавливать любой процент от суммы на расчетном счете с учетом комиссий банка.

Подключить онлайн-обработку можно прямо в интернет-банке. Для этого нужно перейти во вкладку «ПДПП» и заполнить реквизиты, большая часть из которых подгружается автоматически. После этого останется установить срок, выбрать рублевый или валютный счет и указать процент от текущей выручки, которую следует перечислить на карту.

«Основное преимущество состоит в быстром доступе к деньгам. Онлайн-обработка ПДПП позволяет зачислять средства на карточку в нужное вам время и делает их доступными для безналичного расчета уже в первые минуты. Мы ожидаем, что такой сервис будет востребован, особенно в период массового перехода на дистанционную работу», – прогнозирует Юлия Курлович.