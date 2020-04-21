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Какой штраф предусмотрен за то, что самостоятельно спилил дерево

21.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если человек решил самостоятельно спилить дерево, какой штраф за это предусмотрен, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Штрафные санкции в населенных пунктах предусматриваются до 50 базовых величин, в настоящий момент – это 1350 рублей, это верхняя планка, конечно, в каждом конкретном случае тяжесть совершенного правонарушения оценивается отдельно.

Полную версию интервью смотрите в видеоматериале

Люди в материале: Андрей Кузьмич

 
 
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Если человек решил самостоятельно спилить дерево, какой штраф за это предусмотрен, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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