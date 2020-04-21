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Какой штраф предусмотрен за то, что самостоятельно спилил дерево
Источник материала: СТВ
Если человек решил самостоятельно спилить дерево, какой штраф за это предусмотрен, рассказали в программе
Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
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Если человек решил самостоятельно спилить дерево, какой штраф за это предусмотрен, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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