Британский принц Гарри пересадил волосы

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри пользовался услугами лондонской клиники Philip Kingsley Trichological Clinic. Там супругу Меган Маркл пересаживали волосы. Подробности сообщает The Sun.

По данным источника, визит Гарри вызвал в заведении настоящий ажиотаж. При этом уточняется, что Philip Kingsley Trichological Clinic считается одной из лучших компаний по лечению облысения в мире.

Таблоид подчеркивает, что у принца Гарри в 2018 году наблюдалась залысина, но в 2020 году волос на голове мужчины стало заметно больше.

Трихолог Спенсер Стивенсон отметил, что выпадение волос у Гарри – явление генетическое, этот процесс у принца не связан со стрессом или другими факторами. Эксперт выразил уверенность, что через несколько лет супруг Меган Маркл рискует облысеть так же, как его брат, герцог Кембриджский Уильям.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram