БСБ Банк запустил автозачисление денег с расчетных счетов на личные карты

Источник материала: Myfin

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Автозачисления средств доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Обычно для перевода выручки в личный доход нужно заходить в интернет-банк или посещать отделение. А заодно – держать в голове все поступления на счет. Теперь процесс можно упростить: достаточно указать время и сумму, а зачисление придет по расписанию в указанный срок.

«Для Беларуси это новая возможность, которая значительно экономит время. Например, предприниматель знает, что по средам на расчетный счет приходит оплата и поручает банку переводить деньги на карту в этот день недели. Тем самым сразу после перечисления, а не через час-два, клиент сможет распоряжаться финансами: совершать переводы и безналичные платежи», – приводит пример директор по розничному обслуживанию БСБ Банка Юлия Курлович.

Для зачислений можно определить точное время, чтобы деньги приходили со счета на карту раз в день, неделю или, скажем, месяц. Также можно настроить, чтобы они поступали каждый раз, когда появляется выручка на счете. Комиссия взимается с перечисляемой суммы в момент зачисления на карту. Лимиты по перечислению отсутствуют, поэтому можно устанавливать любой процент от суммы на расчетном счете с учетом комиссий банка.

Подключить онлайн-обработку можно прямо в интернет-банке. Для этого нужно перейти во вкладку «ПДПП» и заполнить реквизиты, большая часть из которых подгружается автоматически. После этого останется установить срок, выбрать рублевый или валютный счет и указать процент от текущей выручки, которую следует перечислить на карту.