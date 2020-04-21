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Мероприятия акции «Внимание — дети!» стартуют в Беларуси 25 мая

21.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мероприятия акции «Внимание — дети!» стартуют в Беларуси 25 мая

Мероприятия ежегодной акции «Внимание — дети!» стартуют в Беларуси 25 мая. Об этом сообщила начальник отдела агитации и пропаганды управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александра Попова сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Будет организована разъяснительная работа с общественностью, а также рейды для контроля соблюдения водителями правил перевозки детей и их безопасного пребывания в автомобиле», — уточнила Александра Попова.

Цель акции — предупреждение и профилактика детского травматизма на дорогах. Перед школьными каникулами инспекторы ГАИ планируют посетить трудовые и учебные коллективы, провести семинары-совещания с директорами пришкольных, профильных лагерей, в очередной раз рассказать о состоянии аварийности на дорогах страны и напомнить о правилах перевозки организованных групп детей автобусами.

В дни акции автомобили в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении у детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах.

https://www.belta.by

 
 
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Мероприятия ежегодной акции «Внимание — дети!» стартуют в Беларуси 25 мая. Об этом сообщила начальник отдела агитации и пропаганды управления государственной...
 
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