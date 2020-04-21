Влад Бумага обогнал по просмотрам самого популярного блогера планеты

Источник материала: Tut.by

Влад Бумага на некоторое время обошел по просмотрам на YouTube Феликса Чельберга (PewDiePie). Последнего считают одним из самых (если не самым) популярным блогером в мире с 104 миллионами подписчиков. Об этом свидетельствует информация сервиса Social Blade .



Фото: a4omg / Instagram

Судя по данным Social Blade, на неделе с 13 по 20 апреля этого года видео на YouTube-канале PewDiePie посмотрели 62 394 962 раз. За этот же период на канале А4 количество просмотров роликов равняется 62 843 166. Проще говоря: у Влада Бумаги — на 448 тысяч больше просмотров. Причем похожая статистика была и на неделе перед этим (6−13 апреля): PewDiePie набрал 54,3 миллиона просмотров, а канал А4 — 65,8 миллионов — на 11,5 миллионов больше.

Впрочем, до других успехов PewDiePie Владу Бумаге еще далеко. На YouTube-канале последнего насчитывается 17,6 миллионов подписчиков, а общее количество просмотров за все время с создания канала — 1,8 миллиарда. PewDiePie может похвастаться 25,2 миллиардами просмотров.