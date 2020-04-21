К протестовавшим против интеграции беларусам пришли судебные исполнители

DW собрала три истории о последствиях для них декабрьских протестов в Беларуси. собрала три истории о последствиях для них декабрьских протестов в Беларуси.





У активистки движения "За свободу" минчанки Ольги Быковской несколько дней назад арестовали имущество. "Стиральную машину и тостер, оценили всего в 75 рублей. И если за 10 дней штраф не погасить, могут забрать технику и попытаться реализовать в счет уплаты штрафа", - рассказала она DW.





Быковская - одна из участников акций протеста, которые в декабре прошлого года в Минске протестовали против углубления интеграции Беларуси с Россией в рамках "союзного государства".





Пять раз протестующие прошлись по улицам белорусской столицы с лозунгом "Нет союзу с имперской Россией" - ни разу их не разогнали и ни одного человека не задержали. Однако без последствий все же не обошлось.





По данным правозащитного центра "Весна", по итогам антиинтеграционных протестов прошло 202 судебных процесса, их участники в общей сложности получили 375 суток ареста и 65 тысяч долларов штрафов.





Заплатить огромные суммы удалось не всем оштрафованным, поэтому у некоторых активистов арестовали имущество - в ход пошли банковские счета, автомобиль и даже бытовая техника. С какими последствиями столкнулись участники декабрьских протестов против интеграции и что думают о необходимости платить за поддержку независимости?









Цена за поддержку независимости - тостер и стиральная машина?





Ольгу Быковскую дважды судили за участие в несанкционированных акциях протеста, оба раза дали штраф. Первый удалось заплатить полностью, а второй - 675 рублей - был погашен лишь частично. Поэтому несколько дней назад домой к активистке движения "За свободу" пришла судебный исполнитель и описала часть имущества - стиральную машину и тостер.





Заплатить штраф Быковская все же собирается, хотя и считает его несправедливым:





"Я законопослушная гражданка, поэтому соблюдаю закон, даже если считаю его неправильным. Это политическое дело, я не совершала правонарушения в его классическом понимании - я лишь участвовала в мирной акции протеста, что гарантирует каждому гражданину наша конституция".





Говоря о реакции властей, Быковская подчеркивает, что она непонятна, поскольку целью тех протестов была поддержка независимости Беларуси:





"Получается, что государство наказывает нас за защиту этого самого государства". О своем участии в декабрьских митингах и шествиях против интеграции Беларуси с Россией Ольга Быковская не жалеет и не исключает, что необходимость в подобных акциях возникнет и в будущем.





"Но белорусское государство ограничивает возможности мирного протеста: санкционированные акции дорогие, так как нужно платить за услуги милиции и скорой помощи, несанкционированные - тоже дорогие. Только ответственность не на организаторах акции, а персонально на ее участниках", - пояснила активистка движения "За свободу".





"Это нам должны заплатить за защиту независимости Беларуси"





Общая сумма штрафов, выписанных сопредседателю "Белорусской христианской демократии" Ольги Ковальковой, составляет 2800 рублей (почти 1000 евро). Около 30% этой суммы ей удалось заплатить из личных средств и с помощью краудфандинга, рассказала политик DW.





Чтобы помочь участникам протестов выплатить штрафы, запустили сбор средств на краудфангдинговой платформе. Собрать получилось примерно треть от общей суммы (около 23 тысяч долларов). Ковалькова, общественный активист Евгений Батура и некоторые другие участники митингов также запустили личные сборы средств на краудфангдинговой платформе.





"Однако судебного исполнителя не устраивает частичное погашение, наложен арест на мой автомобиль и все банковские карты, прислали документы об удержании штрафа на работу. Я направила в суд заявление о рассрочке, но никакого ответа не получила, и теперь исполнитель терзает меня каждые два дня", - сетует Ковалькова.





Такое давление со стороны властей она связывает с политической составляющей ее дела: "Мне судебный исполнитель сразу сказала: "Вы же знаете, какой у нас подход к таким как вы". Но чем я отличаюсь от остальных граждан? Мне было бы радостно, если бы они так работали в отношении всех должников".





Штрафы за участие в тех митингах Ковалькова называет абсолютно несправедливыми, однако собирается свой погасить, иначе власти могут усилить давления - ограничить право выезда из страны и управления транспортным средством:





"Я думаю, наше государство, учитывая экономическую ситуацию, должно было пойти на уступку с рассрочкой, но власти не знают такого поведения и применяют репрессии к активистам".





По выражению Ковальковой, это участникам протестов должны заплатить, ведь они защищали независимость Беларуси.









Активисты надеются на помощь сограждан





Судебное решение в отношении Евгения Батуры вступило в силу позже остальных, ведь он пытался бороться с системой до конца, обжаловав наложение штрафа. Первоначально эта стратегия сработала - суд отменил решение о его взыскании. Однако не прошло и суток, как в отношении активиста завели новое дело. В итоге до начала мая Батура должен заплатить 1350 рублей (500 евро).





Погасить такой штраф самостоятельно активист не в состоянии, потому рассчитывает на сбор денег на краудфандинговой площадке. "Знаю, что есть неравнодушные люди, и думаю, что вместе мы справимся. Хотя я понимаю, что сейчас люди более активны в оказании помощи медикам, лечащим больных COVID-19, и угроза независимости над Беларусью не висит", - признается Батура.





Он надеется, что за месяц сможет погасить штраф, ведь иначе санкции могут ужесточиться. Но саму необходимость вылачивать штрафы за поддержку независимости Беларуси активист называет цинизмом и о своем участии в протестах не жалеет: "Разве можно про такое жалеть? Независимость - это святое. Сейчас происходит много таких вещей, когда если промолчишь, то чувствуешь себя преступником или как минимум соучастником".