ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы покупают произведения искусства, чтобы помочь медикам

21.04.2020 14:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На площадке объявлений «Куфар» продолжается благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!». Его цель – помочь людям, которые находятся на передовой в борьбе с распространением COVID-19. У всех желающих поддержать проект и вступить в борьбу за один из более чем 100 лотов еще есть время до 10:00 22 апреля.

Инициаторами проведения благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!» выступили известный белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. К организации аукциона присоединились площадка объявлений «Куфар» и коммуникационное агентство ARS Communications.

В качестве лотов выставлены работы современных белорусских художников — от живописи, акварели, графики и фотографии до скульптуры и прикладного искусства. Общая сумма сделанных ставок без учета первоначальной цены лотов уже превысила 5 тыс. белорусских рублей, а суммарная стоимость всех лотов благотворительного аукциона  приближается к 21 тыс. рублей. Активная борьба развернулась как минимум за 67 лотов из более чем 100 представленных. По некоторым из них благодаря сделанным ставкам актуальная цена превышает стартовую в 3-6 раз! Однако пик торгов ожидается именно в последний день аукциона — и вплоть до последних часов его проведения.

Стать участниками аукциона могут все зарегистрированные пользователи площадки «Куфар», в том числе и проживающие за пределами Беларуси. Получить выкупленный лот будущий владелец сможет после того, как перечислит сумму, равную конечной ставке, в поддержку любого проекта помощи медицинским работникам и учреждениям на платформе MolaMola — #BYCOVID19, #СсобойкаДоктору.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На площадке объявлений «Куфар» продолжается благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!». Его цель – помочь людям, которые находятся на передовой в борьбе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобразования: школьников могут аттестовать по итогам трех четвертей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика