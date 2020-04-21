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Пятилетний малыш на четырехколесном велосипеде ехал по трассе Р23

21.04.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пятилетнего мальчика на четырехколесном велосипеде обнаружили на оживленной трассе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Пятилетний малыш на четырехколесном велосипеде ехал по трассе Р23

Вечером 19 апреля около 20.10 в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение от жительницы райцентра. Женщина рассказала, что по автодороге Р23 Минск - Микашевичи в направлении столицы на четырехколесном велосипеде по обочине едет маленький мальчик.

Незамедлительно туда направился наряд ДПС отдела ГАИ Слуцкого РОВД. Юного велосипедиста, который представился Артемом, обнаружили на 108-м км трассы Р23 в районе развязки с автодорогой Р43. Рядом с ребенком были проезжавшие мимо граждане, которые остановились узнать, что он делает на оживленной трассе. Мальчик не смог объяснить, где живет и как зовут родителей. Инспекторы ГАИ доставили его в РОВД.

Позже выяснилось, что родители Артема, жители Слуцка, гуляли с детьми во дворе дома и не заметили, как их 5-летний ребенок уехал. Не обнаружив сына и его велосипед, начали искать мальчика на ближайших улицах, а около 21.00 обратились в милицию. В РОВД их уже ждал ребенок. К слову, мальчик на своем четырехколесном велосипеде от дома до места, где его нашли, проехал около 3 км.

С мамой и папой провели профилактическую беседу и вернули им ребенка. В УВД отметили, что родителей характеризуют положительно, они воспитывают пятерых детей.

 
Теги: Минск
 
 
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  Пятилетнего мальчика на четырехколесном велосипеде обнаружили на оживленной трассе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома. Вечером 19 апреля около 20.10 в...
 
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