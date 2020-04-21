Уехал за 3 км от дома — пятилетнего мальчика на велосипеде нашли на скоростной трассе

Источник материала: Слуцк Город

Вечером 19 апреля около 20:10 в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение от случчанки. Женщина рассказала, что по автодороге Р23 в направлении столицы на четырехколесном велосипеде по обочине едет мальчик, которому на вид около четырех лет.

Незамедлительно туда был направлен наряд ДПС отдела ГАИ Слуцкого РОВД в составе старшего лейтенанта милиции Алексея Груши и старшего лейтенанта милиции Сергея Петракова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

— Юный велосипедист, который представился Артемом, был обнаружен на 108 км автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» в районе развязки с автодорогой Р43 «граница Российской Федерации–Кричев–Ивацевичи». Рядом с ребенком находились проезжавшие мимо граждане, — рассказали в УВД. — Они остановились, чтобы узнать, что он делает на оживленной трассе. Инспекторы ГАИ доставили малыша и его велосипед в Слуцкий РОВД. К сожалению, ребенок не смог объяснить, где он живет и как зовут его родителей.

Позднее выяснилось, что родители Артема, жители Слуцка, гуляли с детьми с 17 до 19 часов во дворе дома и не заметили, как их 5-летний ребенок уехал. Не обнаружив сына и его велосипед, начали искать на ближайших улицах. После чего родители около 21 часа обратились в милицию. Там им сообщили, что ребенок уже их ждет в РОВД.

Малыша вернули маме и папе, проведя при этом с ними профилактическую беседу. Стоит отметить, что родители характеризуется положительно, воспитывают пять детей.

К слову, маленький Артем на своем четырехколесном велосипеде от дома до места, где его нашли, проехал около трех километров.

Интересно, что и женщина, которая нашла ребёнка, и отец ребёнка практически одновременно написали об этом в нашу группу Вконтакте. Правда, родители попросили удалить пост, когда мальчик нашёлся.