Что будет с ценами на бензин после рекордного падения стоимости нефти

- Ситуация с ценами на моторное топливо в некоторой степени отражает ситуацию со стоимостью нефти на мировых рынках. Вчера, например, произошло резкое падение цены американской легкой нефти марки WTI (West Texas Intermediate). Она торговалась на уровне минус 37-38 долларов за баррель . Надо понимать, что это в первую очередь стоимость контрактов, то есть фьючерсов на майские поставки.

Как результат, в связи с сокращением на рынке свободных хранилищ для нефти, происходит резкий спад спроса на нефть. Это может привести к новому соглашению ОПЕК по сокращению мировой добычи нефти и стабилизации цен на нефть.

Отметим, что в целом мировые цены на нефть не так сильно снизились. Стоимость июньских фьючерсов снизилась на 8-12% ( Brent и WTI). В дальнейшем мировые инвесторы и трейдеры ожидают, что спрос на нефть будет подниматься.

В принципе цены на моторное топливо в Беларуси отражают эту мировую динамику. Будем надеяться, что предполагаемый рост мировых нефтяных цен в дальнейшем не ударит сильно по кошельку потребителей и не приведет к значительному повышению стоимости автомобильного топлива.

Вместе с тем надо понимать, что основные составляющие стоимости топлива лишь относительно отражают стоимость нефти. В самой структуре стоимости моторного топлива присутствуют совершенно иные составляющие, в том числе налоги, акцизы и расходы нефтеперерабатывающих предприятий. И эти расходы никто не отменял. Поэтому прямой связи в ценах на нефть и моторное топливо в принципе нет. Таким образом, считать, что при падении цен на нефть, предположим, на 20-30% на столько же упадет стоимость моторного топлива, было бы не совсем корректно.