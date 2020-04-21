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Что будет с ценами на бензин после рекордного падения стоимости нефти
Источник материала: Myfin
- Ситуация
с ценами на моторное топливо в некоторой
степени отражает ситуацию со стоимостью
нефти на мировых рынках. Вчера, например,
произошло резкое падение цены американской
легкой нефти марки
Как результат, в связи с сокращением на рынке свободных хранилищ для нефти, происходит резкий спад спроса на нефть. Это может привести к новому соглашению ОПЕК по сокращению мировой добычи нефти и стабилизации цен на нефть.
Отметим,
что в целом мировые цены на нефть не так
сильно снизились. Стоимость
июньских
фьючерсов снизилась на 8-12% (
В принципе цены на моторное топливо в Беларуси отражают эту мировую динамику. Будем надеяться, что предполагаемый рост мировых нефтяных цен в дальнейшем не ударит сильно по кошельку потребителей и не приведет к значительному повышению стоимости автомобильного топлива.
Вместе с тем надо понимать, что основные составляющие стоимости топлива лишь относительно отражают стоимость нефти. В самой структуре стоимости моторного топлива присутствуют совершенно иные составляющие, в том числе налоги, акцизы и расходы нефтеперерабатывающих предприятий. И эти расходы никто не отменял. Поэтому прямой связи в ценах на нефть и моторное топливо в принципе нет. Таким образом, считать, что при падении цен на нефть, предположим, на 20-30% на столько же упадет стоимость моторного топлива, было бы не совсем корректно.
Источник: Myfin.by
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