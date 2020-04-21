Audi показала седан A3 нового поколения

Источник материала: Tut.by

Вслед за «пятидверкой» A3 Sportback , которую Audi рассекретила в марте, смена поколения затронула и родственный седан A3.





Как и исходный хэтчбек, компактный седан Audi базируется на архитектуре MQB Evo — модернизированном варианте платформы MQB, которая в том или ином виде легла в основу бесчисленного множества моделей концерна Volkswagen самых разных габаритов, включая ситикар Audi A1 и большой минивэн Viloran. Седан A3 второго поколения в общем и целом сохранил знакомый образ предшественника, но ожидаемо прибавил в габаритах.





В длину седан стал больше без малого на 4 см (4,5 м), ширина подросла на 2 см (до 1,8 м), хотя колесная база (около 2,64 м) осталась прежней. Не удалось увеличить и объем багажника (425 л), хотя в салоне пассажирам теперь стало немного вольготнее, обещают в Audi. Улучшена и аэродинамика — коэффициент Cd у нового седана уменьшился с 0,29 до 0,25.





Интерьер нового A3 Sedan не узнать, хотя внутреннее убранство идентично таковому у новой «пятидверки». В частности, тут и повернутая к водителю центральная консоль с 10,1-дюймовым дисплеем мультимедиасистемы, а также экран виртуальных приборов на 10,25 дюйма, входящий в базовую комплектацию (опция — 12,3-дюймовый)





Что касается моторной гаммы, то поначалу она будет состоять из двух двигателей. Это 1,5-литровый бензиновый TFSI мощностью 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» (в последнем случае в комбинации с 48-вольтовой мягкогибридной системой) и дизель 2.0 TDI, также 150-сильный. Выбора коробки передач для дизеля не предусмотрено — только «робот». Позже для седана предложат и другие варианты силовых установок, а также полноприводные модификации.





Прием заказов на новый седан A3 начнется в конце апреля, но первые покупатели получат машины не раньше лета. В Германии цены будут начинаться от 29 800 евро.