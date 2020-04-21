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Всемирный день творчества и инноваций отмечается 21 апреля

21.04.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всемирный день творчества и инноваций отмечается 21 апреля

Генеральная Ассамблея ООН в 2017 году учредила Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Ежегодно он отмечается 21 апреля.

Впервые день творчества и инноваций прошел 21 апреля 2002 года более чем в 50 странах мира. Инициаторы учреждения этого праздника связывают его дату с Международным днём Матери-Земли – он отмечается 22 апреля. В данном случае связь объясняется тем, что в деле созидания и сохранения общего дома человечества – Земли – значительную роль играет творчество и инновации. 

Также день этот день имеет отношение к другому празднику – дате рождения художника, учёного, изобретателя и мыслителя Леонардо да Винчи. Он появился на свет 15 апреля. Здесь связь между датами указывает на вклад ученого в мировую науку и творчество. 

ООН учредила праздник, чтобы обратить внимание представителей власти, науки, техники, систем образования к теме развития творческого мышления, использованию инноваций в разных сферах жизни людей. 

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Генеральная Ассамблея ООН в 2017 году учредила Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Ежегодно он отмечается 21 апреля. Впервые день творчества и...
 
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