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Мужской и женский чемпионаты Беларуси по волейболу будут досрочно завершены

21.04.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужской и женский чемпионаты Беларуси по волейболу будут досрочно завершены

На заседании исполкома Белорусской федерации волейбола принято решение завершить досрочно мужской и женский чемпионаты Беларуси.

Важное замечание – без определения призеров. Существует вероятность, что медали все же будут разыграны, но позже, уже осенью, перед началом следующего сезона. В мужском первенстве лидирует минский «Строитель». В женском первое место – у «Коммунальника» из Могилева. Варианты распределения еврокубковых путевок пока не обсуждались. 

Фото: ВК «Минск» 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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На заседании исполкома Белорусской федерации волейбола принято решение завершить досрочно мужской и женский чемпионаты Беларуси. Важное замечание – без...
 
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