|
Мужской и женский чемпионаты Беларуси по волейболу будут досрочно завершены
Источник материала: ОНТ
На заседании исполкома Белорусской федерации волейбола принято решение завершить досрочно мужской и женский чемпионаты Беларуси.
Важное замечание – без определения призеров. Существует вероятность, что медали все же будут разыграны, но позже, уже осенью, перед началом следующего сезона. В мужском первенстве лидирует минский «Строитель». В женском первое место – у «Коммунальника» из Могилева. Варианты распределения еврокубковых путевок пока не обсуждались.
Фото: ВК «Минск»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании исполкома Белорусской федерации волейбола принято решение завершить досрочно мужской и женский чемпионаты Беларуси. Важное замечание – без...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)