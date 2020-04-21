Мужской и женский чемпионаты Беларуси по волейболу будут досрочно завершены

Источник материала: ОНТ

На заседании исполкома Белорусской федерации волейбола принято решение завершить досрочно мужской и женский чемпионаты Беларуси.

Важное замечание – без определения призеров. Существует вероятность, что медали все же будут разыграны, но позже, уже осенью, перед началом следующего сезона. В мужском первенстве лидирует минский «Строитель». В женском первое место – у «Коммунальника» из Могилева. Варианты распределения еврокубковых путевок пока не обсуждались.

Фото: ВК «Минск»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram