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Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей

21.04.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей

Педагоги отмечают: и те, кто посещают школу, и те, кто предпочёл заниматься дома, старательно подходят к получению знаний. Некоторые за три недели весенних каникул по учёбе даже соскучились. Ведь впереди олимпиады, а у старшеклассников поступление в вуз.

Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей

По информации Министерства образования, школьники, которые в четвёртой четверти не посещают занятия в классах, могут быть аттестованы по итогам трёх четвертей. 

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Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Педагоги отмечают: и те, кто посещают школу, и те,...
 
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