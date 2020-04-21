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Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. На этот раз четвёртая четверть для каждого из них проходит в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В школах и гимназиях вход посторонним закрыт. Повсюду установлены антисептики. В классах и столовых ученики соблюдают дистанцию. Буквально каждый сидит за отдельным столом.
Также ребятам напоминают, чтобы они чаще мыли руки. А вот надевать защитные маски или нет – всё зависит от желания самих школьников и их родителей.
Наталья Пульмановская, директор гимназии № 35 Минска:
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Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. На этот раз четвёртая четверть для каждого из них проходит в новом формате, сообщили в программе...
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