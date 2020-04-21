Пинской станции скорой медицинской помощи ﻿исполнилось 75 лет

Источник материала: Пинский Вестник

Она была создана весной 1945 года. Первым главврачом был участник войны С.Т.Кузьмин, награжденный за боевые заслуги орденами и медалями. Сегодня численность медицинского персонала со ставляет порядка 190 человек. Ежедневно на дежурстве вместе с водителями находятся 60 работников. Кругло суточно задействовано 16 машин. За 24 часа в среднем выполняется около 150 выездов по городу и району. При мечательно, что по укомплектованности медицинскими специалистами пинская станция имеет показатели выше областных. Планируется дополнительно принять на ра боту врачей-педиатров и психиатров-наркологов.





Без преувеличения будет

сказано, что на передовой

охраны здоровья находятся

работники службы скорой

медицинской помощи.

К ним не существует

предварительной записи

на прием, а их имена и

фамилии большей частью

остаются неизвестными для

тех, кто обращается к ним

в трудные минуты. Ведь

оказавшимся в сложной

ситуации пострадавшим,

больным или их близким

не до чтения бейджиков

фельдшеров и врачей. Однако

люди признательны тем, кто

по долгу службы первыми

пришли им на помощь.

По прошествии времени

звонят, выясняют, кто был

на вызове, приходят с

благодарностями на станцию

скорой медицинской помощи,

шлют письма с теплыми

отзывами. В числе тех, кто

наиболее часто за последнее

время удостаивались такого

внимания, фельдшера Елена

ТРОЯНОВСКАЯ и Сергей

ШУЛЯК.



Немногим более года они ра

ботают вместе в фельдшер

ской бригаде. Но на станции

скорой медицинской помо

щи трудятся более двадцати

лет, и это первое и единствен

ное место работы после окон

чания пинского медицинско

го колледжа. Выбор профессии

для них сразу был очевиден.



Впрочем, Елена поначалу хо

тела научиться лечить живот

ных, а Сергей до сих пор разде

ляет с медициной свои интере

сы к музыке, бардовской пес

не, даже сочинил композицию

о службе скорой помощи. Кол

легам понравилось. Творческая

личность.



Фельдшерские бригады вы

езжают на любой вызов. Быва

ет, что только на месте выяс

няется, какую экстренную по

мощь необходимо оказывать

тяжелобольным или постра

давшим пациентам. Вот тут-то

и выручает умение быстро оце

нивать обстановку. Один из по

следних примеров в практике

Е.Трояновской и С.Шуляка. У

пожилой женщины появились

симптомы, встревожившие

близких. Ничего подобного с

ней раньше не происходило, не

нашлось ответа и в имеющих

ся медицинских данных. Ока

залось, произошел внезапный

срыв сердечного ритма. Фель

дшера выполнили врачебные

процедуры, но не удалились,

а задержались, чтобы успоко

ить домочадцев, объяснить им

дальнейшие действия. Такой

момент очень важен: он позво

ляет снять напряженность во

круг больного, нацелить семью

на содействие выздоровле

нию. А пожилым людям обще

ние как дополнение к успокаи

вающему средству или инъек

ции для нормализации давле

ния. Поэтому и разговарива

ем, улыбается Елена — обычно

серьезная и сосредоточенная

Елена Анатольевна.



На станции скорой помо

щи вспомнили, как в прошлом

году Шуляк и Трояновская

День Победы встретили. Мож

но сказать, героически. Вызов

поступил из Сошно. Женщи

не, которой подходил срок ро

жать, неожиданно стало пло

хо. Фельдшера задумались:

как поступить, если придется п

ринимать роды тут же,

в деревне, или во вре

мя движения машины?

Состояние беременной

удалось стабилизиро

вать, и ее доставили в

роддом. В город «ско

рая» въезжала под зву

ки салюта. На свет поя

вился мальчик.



…Что греха таить,

иной раз сомневаешься,

так уж отличился чело

век, не преувеличен ли

его вклад в дело, кото

рое он должен выполнять и без

благодарностей, работать на

совесть. Но люди оценивают то

сделанное, что порой выходит

за формальные рамки долж

ностных обязанностей. Душев

ность в документах не пропи

шешь.



Чтобы остаться объектив

ными, обратимся к журналу

регистрации обращений граж

дан и книге замечаний и пред

ложений филиала «Станция

скорой медицинской помощи»

УЗ «Пинская центральная по

ликлиника». Можно было пред

положить, что благодарностей

у его работников немало. Но

такое количество, признаться,

удивило. Только с начала года

гражданами внесены десятки

благодарностей, здесь же обра

щения к руководству отметить

и поощрить лучших, пожела

ния благ и успехов. Последняя

запись — 14 апреля. В числе

тех, к кому обращены добрые

слова, врачи Александр Агу

рьянов, Лилия Ульянова, фель

дшера Лариса Синилова, На

талья Кравчук, Юрий Мосей

чук, Яна Кохович, Наталья Ада

мус, Ольга Невдах, Александр

Вахильчук, Александр Солос

нюк, Ольга Смолко, Юлия Ребк

овец, Дмитрий Кононович, Ва

лентина Удовидчик, медсестры

Светлана Радиванович, Лидия

Колесник, диспетчер Светлана

Степная, санитарка Татьяна Со

лоснюк, водитель Виктор Ли

щинец. Благодарности пинчан

адресованы также молодым

специалистам — врачам Ивану

Миховичу, Евгению Дягелю, Ев

гению Осипчуку.



Есть особый знак внимания,

символически обращенный и

к отравляющимся на вызовы

экипажам службы «103». На од

ном из балконов многоэтажки,

расположенной напротив зда

ния скорой медицинской помо

щи, вывешена надпись: «Храни

Вас Бог».



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ