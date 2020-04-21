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Пинской станции скорой медицинской помощи исполнилось 75 лет
21.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Она была создана весной 1945 года. Первым главврачом был участник войны С.Т.Кузьмин, награжденный за боевые заслуги орденами и медалями. Сегодня численность медицинского персонала составляет порядка 190 человек. Ежедневно на дежурстве вместе с водителями находятся 60 работников. Круглосуточно задействовано 16 машин. За 24 часа в среднем выполняется около 150 выездов по городу и району. Примечательно, что по укомплектованности медицинскими специалистами пинская станция имеет показатели выше областных. Планируется дополнительно принять на работу врачей-педиатров и психиатров-наркологов.
Без преувеличения будет сказано, что на передовой охраны здоровья находятся работники службы скорой медицинской помощи. К ним не существует предварительной записи на прием, а их имена и фамилии большей частью остаются неизвестными для тех, кто обращается к ним в трудные минуты. Ведь оказавшимся в сложной ситуации пострадавшим, больным или их близким не до чтения бейджиков фельдшеров и врачей. Однако люди признательны тем, кто по долгу службы первыми пришли им на помощь. По прошествии времени звонят, выясняют, кто был на вызове, приходят с благодарностями на станцию скорой медицинской помощи, шлют письма с теплыми отзывами. В числе тех, кто наиболее часто за последнее время удостаивались такого внимания, фельдшера Елена ТРОЯНОВСКАЯ и Сергей ШУЛЯК.
Немногим более года они работают вместе в фельдшерской бригаде. Но на станции скорой медицинской помощи трудятся более двадцати
лет, и это первое и единственное место работы после окончания пинского медицинского колледжа. Выбор профессии для них сразу был очевиден.
Впрочем, Елена поначалу хотела научиться лечить животных, а Сергей до сих пор разделяет с медициной свои интересы к музыке, бардовской песне, даже сочинил композицию о службе скорой помощи. Коллегам понравилось. Творческая личность.
Фельдшерские бригады выезжают на любой вызов. Бывает, что только на месте выясняется, какую экстренную помощь необходимо оказывать тяжелобольным или пострадавшим пациентам. Вот тут-то и выручает умение быстро оценивать обстановку. Один из последних примеров в практике Е.Трояновской и С.Шуляка. У пожилой женщины появились симптомы, встревожившие близких. Ничего подобного с ней раньше не происходило, не нашлось ответа и в имеющихся медицинских данных. Оказалось, произошел внезапный срыв сердечного ритма. Фельдшера выполнили врачебные процедуры, но не удалились, а задержались, чтобы успокоить домочадцев, объяснить им дальнейшие действия. Такой момент очень важен: он позволяет снять напряженность вокруг больного, нацелить семью на содействие выздоровлению. А пожилым людям общение как дополнение к успокаивающему средству или инъекции для нормализации давления. Поэтому и разговариваем, улыбается Елена — обычно серьезная и сосредоточенная Елена Анатольевна.
На станции скорой помощи вспомнили, как в прошлом году Шуляк и Трояновская День Победы встретили. Можно сказать, героически. Вызов поступил из Сошно. Женщине, которой подходил срок рожать, неожиданно стало плохо. Фельдшера задумались: как поступить, если придется принимать роды тут же, в деревне, или во время движения машины? Состояние беременной удалось стабилизировать, и ее доставили в роддом. В город «скорая» въезжала под звуки салюта. На свет появился мальчик.
…Что греха таить, иной раз сомневаешься, так уж отличился человек, не преувеличен ли его вклад в дело, которое он должен выполнять и без благодарностей, работать на совесть. Но люди оценивают то сделанное, что порой выходит за формальные рамки должностных обязанностей. Душевность в документах не пропишешь.
Чтобы остаться объективными, обратимся к журналу регистрации обращений граждан и книге замечаний и предложений филиала «Станция скорой медицинской помощи» УЗ «Пинская центральная поликлиника». Можно было предположить, что благодарностей у его работников немало. Но такое количество, признаться, удивило. Только с начала года гражданами внесены десятки благодарностей, здесь же обращения к руководству отметить и поощрить лучших, пожелания благ и успехов. Последняя запись — 14 апреля. В числе тех, к кому обращены добрые слова, врачи Александр Агурьянов, Лилия Ульянова, фельдшера Лариса Синилова, Наталья Кравчук, Юрий Мосейчук, Яна Кохович, Наталья Адамус, Ольга Невдах, Александр Вахильчук, Александр Солоснюк, Ольга Смолко, Юлия Ребковец, Дмитрий Кононович, Валентина Удовидчик, медсестры Светлана Радиванович, Лидия Колесник, диспетчер Светлана Степная, санитарка Татьяна Солоснюк, водитель Виктор Лищинец. Благодарности пинчан адресованы также молодым специалистам — врачам Ивану Миховичу, Евгению Дягелю, Евгению Осипчуку.
Есть особый знак внимания, символически обращенный и к отравляющимся на вызовы экипажам службы «103». На одном из балконов многоэтажки, расположенной напротив здания скорой медицинской помощи, вывешена надпись: «Храни Вас Бог».
Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Она была создана весной 1945 года. Первым главврачом был участник войны С.Т.Кузьмин, награжденный за боевые заслуги орденами и медалями. Сегодня численность...
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