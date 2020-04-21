Умер известный белорусский тренер по боксу Анатолий Березюк

Источник материала: ОНТ

Известный белорусский тренер по боксу Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации бокса.

Березюк до карьеры тренером был успешным боксером и становился двукратным чемпионом СССР. Анатолий Михайлович был воспитанником бобруйской школы бокса, побеждал на международных турнирах, становился чемпионом мира среди военнослужащих. Всего провел 227 боев и одержал 216 побед.

По завершении спортивной карьеры Березюк работал тренером в Бобруйске, занимал пост вице-президента Ассоциации профессионального бокса Беларуси.

Фото: wiki.bobr

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