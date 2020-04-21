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Правила стиля от Елизаветы II, которые стоит взять на заметку

21.04.2020 15:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правила стиля от Елизаветы II, которые стоит взять на заметку

Королева Великобритании Елизавета II остается стильной, несмотря на преклонный возраст. Чтобы всегда выглядеть блестяще, монаршая особа следует нескольким правилам, пишет lady.mail.ru.

Комфорт в одежде

Королева Великобритании любит удобную одежду. Например, юбки и платья ниже колена. Причем вещи Елизавета II носит десятилетиями. Она предпочитает комфортную консервативную обувь. Для выходов у монаршей особы есть мягкие туфли на невысоком каблуке. Они позволяют долгое время стоять на церемониях и совершать прогулки. 

Натуральность 

Елизавета II отдает предпочтение естественному макияжу, причем делает его самостоятельно, не прибегая к услугам визажистов. Королева не пользуется тушью для ресниц и тенями для век. А вот помада в наборе  ее косметики есть. Монаршая особа предпочитает красный оттенок «Balmoral».

Для маникюра королева изредка использует лак нежно-розового цвета Ballet Slippers от Essie, но в основном ногти не красит. 

Украшения и аксессуары

Елизавета II носит украшения – жемчужные серьги и колье, драгоценные броши. Не обходится королева и без аксессуаров. Среди них – сумки Launer, шляпки марки Somerville и косынки от Balenciaga.

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Королева Великобритании Елизавета II остается стильной, несмотря на преклонный возраст. Чтобы всегда выглядеть блестяще, монаршая особа следует нескольким...
 
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