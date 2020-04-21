Правила стиля от Елизаветы II, которые стоит взять на заметку

Источник материала: ОНТ

Королева Великобритании Елизавета II остается стильной, несмотря на преклонный возраст. Чтобы всегда выглядеть блестяще, монаршая особа следует нескольким правилам, пишет lady.mail.ru.

Комфорт в одежде

Королева Великобритании любит удобную одежду. Например, юбки и платья ниже колена. Причем вещи Елизавета II носит десятилетиями. Она предпочитает комфортную консервативную обувь. Для выходов у монаршей особы есть мягкие туфли на невысоком каблуке. Они позволяют долгое время стоять на церемониях и совершать прогулки.

Натуральность

Елизавета II отдает предпочтение естественному макияжу, причем делает его самостоятельно, не прибегая к услугам визажистов. Королева не пользуется тушью для ресниц и тенями для век. А вот помада в наборе ее косметики есть. Монаршая особа предпочитает красный оттенок «Balmoral».

Для маникюра королева изредка использует лак нежно-розового цвета Ballet Slippers от Essie, но в основном ногти не красит.

Украшения и аксессуары

Елизавета II носит украшения – жемчужные серьги и колье, драгоценные броши. Не обходится королева и без аксессуаров. Среди них – сумки Launer, шляпки марки Somerville и косынки от Balenciaga.

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