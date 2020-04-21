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«Вядзьмар, які рабіўся ваўком»: в Минске прошла презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок
Источник материала: ОНТМинске прошла презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок" class="one-news__figure-img">
Для всех, кто любит читать! В Минске состоялась презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок – «Вядзьмар, які рабіўся ваўком».
На 120 страницах – сразу 30 сказок на белорусском языке из классических сборников этнографов конца XIX – начала XX века. Многие предания нам знакомы из детства. Но есть и такие, о которых могли и вовсе забыть. Теперь познакомиться с белорусским фольклором можно заново. Почти у каждой сказки своя неповторимая иллюстрация.
Презентация сборника сегодня прошла без зрителей. Они все увидят в сети. Там же познакомятся и с автором – внуком известного белорусского писателя Янки Брыля. Он присутствовал на встрече виртуально.
Для больших и маленьких поклонников книга сказок появится в продаже уже завтра.
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«Вядзьмар, які рабіўся ваўком»: в Минске прошла презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок
Для всех, кто любит читать! В Минске состоялась презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок – «Вядзьмар, які рабіўся ваўком». На 120 страницах –...
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