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«Вядзьмар, які рабіўся ваўком»: в Минске прошла презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок

21.04.2020 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вядзьмар, які рабіўся ваўком»: в Минске прошла презентация уникального сборника белорусских волшебных сказокМинске прошла презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок" class="one-news__figure-img">

Для всех, кто любит читать! В Минске состоялась презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок – «Вядзьмар, які рабіўся ваўком».

На 120 страницах – сразу 30 сказок на белорусском языке из классических сборников этнографов конца XIX – начала XX века. Многие предания нам знакомы из детства. Но есть и такие, о которых могли и вовсе забыть. Теперь познакомиться с белорусским фольклором можно заново. Почти у каждой сказки своя неповторимая иллюстрация.

Презентация сборника сегодня прошла без зрителей. Они все увидят в сети. Там же познакомятся и с автором – внуком известного белорусского писателя Янки Брыля. Он присутствовал на встрече виртуально.   

Для больших и маленьких поклонников книга сказок появится в продаже уже завтра.  

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Для всех, кто любит читать! В Минске состоялась презентация уникального сборника белорусских волшебных сказок – «Вядзьмар, які рабіўся ваўком». На 120 страницах –...
 
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