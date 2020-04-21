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Financial Times посоветовала послушать онлайн-концерт белорусской группы

21.04.2020 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Financial Times посоветовала послушать запись концерта белорусской группы «Стары Ольса». Материал на сайте международной деловой газеты под названием «Топ-10 классических концертов для прослушивания онлайн на этой неделе» был опубликован вчера. Об этом пишет belmir.by.


Фото: vk.com/stary_olsa

Среди прочего в своем материале автор текста Ханна Непилова советует послушать записи трансляций прошедшего 21 марта 2020 года Европейского дня старинной музыки, который традиционно отмечается в день рождения Иоганна Себастьяна Баха.

По ее словам, самый очевидный выбор — Стивен Девайн с 48 прелюдиями и фугами Баха на клавесине, которые он исполняет в Национальном центре старинной музыки в британском Йорке.

— Для чего-то немного другого есть белорусская группа „Стары Ольса“, исполняющая средневековую музыку времен Великого княжества Литовского, — добавила Ханна.

Вот тот самый концерт:

Кстати, недавно стало известно, что музыка группы «Стары Ольса» прозвучала в новом сезоне популярного канадско-ирландского телесериала «Викинги» на телеканале History.

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Financial Times посоветовала послушать запись концерта белорусской группы «Стары Ольса». Материал на сайте международной деловой газеты под названием «Топ-10...
 
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