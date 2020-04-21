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Financial Times посоветовала послушать онлайн-концерт белорусской группы
Источник материала: Tut.by
Financial Times
Среди прочего в своем материале автор текста Ханна Непилова советует послушать записи трансляций прошедшего 21 марта 2020 года Европейского дня старинной музыки, который традиционно отмечается в день рождения Иоганна Себастьяна Баха.
По ее словам, самый очевидный выбор — Стивен Девайн с 48 прелюдиями и фугами Баха на клавесине, которые он исполняет в Национальном центре старинной музыки в британском Йорке.
— Для чего-то немного другого есть белорусская группа „Стары Ольса“, исполняющая средневековую музыку времен Великого княжества Литовского, — добавила Ханна.
Вот тот самый концерт:
Кстати, недавно стало известно, что музыка группы «Стары Ольса»
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Financial Times посоветовала послушать запись концерта белорусской группы «Стары Ольса». Материал на сайте международной деловой газеты под названием «Топ-10...
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