Компонент с антисептическим действием разработали в БГУ

Источник материала: Вороновская газета





Белорусский государственный университет разработал и стал выпускать компонент с антисептическим действием «Мирамил». Это порошкообразное соединение предназначено для изготовления антибактериальных средств личной гигиены, моющих и для обработки помещений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Уже выпущена опытная партия продукта, на основе которого произведено отечественное антисептическое средство. В ближайшее время «Мирамил» пройдет регистрацию и станет доступен в сети белорусских аптек и специализированных магазинах. Над созданием «Мирамила» работали сотрудники Республиканского центра проблем человека БГУ.

Университет активно участвует в акциях по поддержке учреждений здравоохранения. К примеру, «Унитехпром БГУ» закупил 150 защитных экранных масок для столичных больниц и поликлиник.

https://www.belta.by