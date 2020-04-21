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Диетолог развеял мифы о продуктах, которые ошибочно употребляют для похудения
Источник материала: ОНТ
Чтобы сбросить лишние килограммы, ограничивать себя нужно не только в употреблении вредной еды – выпечки, сладостей, жареного. Это касается и полезных продуктов, таких как орехи, йогурт, авокадо. Об этом рассказал диетолог Энкарни Перес,
Специалист в области питания отметил, что многие желающие похудеть допускают ошибку, когда употребляют «легкий» салат из авокадо, грецких орехов, яиц, тунца и оливкового масла.
В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть.
По словам Переса, тем, кто хочет похудеть, некоторые полезные продукты следует употреблять в умеренном количестве. Также диетолог рекомендует отказаться от не насыщающих продуктов. Например, от колбас, вяленых сыров, алкоголя. Лучше отдать предпочтение полезным перекусам яблоками, морковью, сухофруктами.
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Чтобы сбросить лишние килограммы, ограничивать себя нужно не только в употреблении вредной еды – выпечки, сладостей, жареного. Это касается и полезных продуктов,...
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