Диетолог развеял мифы о продуктах, которые ошибочно употребляют для похудения

Источник материала: ОНТ

Чтобы сбросить лишние килограммы, ограничивать себя нужно не только в употреблении вредной еды – выпечки, сладостей, жареного. Это касается и полезных продуктов, таких как орехи, йогурт, авокадо. Об этом рассказал диетолог Энкарни Перес, передает издание Lavanguardia.

Специалист в области питания отметил, что многие желающие похудеть допускают ошибку, когда употребляют «легкий» салат из авокадо, грецких орехов, яиц, тунца и оливкового масла.

В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть.

По словам Переса, тем, кто хочет похудеть, некоторые полезные продукты следует употреблять в умеренном количестве. Также диетолог рекомендует отказаться от не насыщающих продуктов. Например, от колбас, вяленых сыров, алкоголя. Лучше отдать предпочтение полезным перекусам яблоками, морковью, сухофруктами.

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