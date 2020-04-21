Источник материала: Myfin

​В новостройках Минска появились первые арендные квартиры

Новый формат запущен для семей, которые вскоре переедут в собственные квартиры, но пока нуждаются во временном жилье в квартале. Так они могут сразу пользоваться преимуществами жилого комплекса: закрытыми дворами, спортивными площадками, ЗОЖ-станциями, местами для выгула домашних животных и т.д.

Также можно пройти регистрацию по месту пребывания, встать на очередь в детский сад и оформить ребёнка в «Школу будущего», занятия в которой начнутся 1 сентября.

«Мы даем возможность тем, кто хотел переехать в Новую Боровую, продать свое жилье на вторичном рынке, а затем приобрести недвижимость в современном районе. И получить доступ ко всем инновационным решениям и сервисам, за которые жители Новой Боровой ценят и любят этот район: собственная эксплуатирующая компания, развитая инфраструктура, безопасность, продуманное благоустройство и др. Мы рассматривали несколько ценовых моделей на эти арендные квартиры и решили пойти по пути максимальной заботы о людях. Для нас это еще один способ выстраивания доверительных отношений с клиентами», – пояснила директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Для аренды доступны квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В каждой сделана чистовая отделка от застройщика, есть новая мягкая и корпусная мебель, кухня, сантехника и бытовая техника. Посмотреть на квартиры можно во время 3D-тура.

В новостройках Минска появились первые арендные квартиры

Ежемесячная плата за арендные квартиры определяется в белорусских рублях в эквиваленте: квартира-студия и «однушка» – 120 долларов, «двушка» – 170, «трешка» – 250. Коммунальные платежи нужно оплачивать самостоятельно.

По прогнозам, срок аренды квартиры составит минимум год. Обычно столько времени люди ожидают окончания строительства домов в Новой Боровой, если совершают сделку на старте продаж. После получения ключей от собственной квартиры у арендаторов будет еще полгода на то, чтобы сделать ремонт в своем жилье.

«Сегодня все дома в Новой Боровой, а также в других жилых проектах «А-100 Девелопмент» строятся по графику и даже с опережением на несколько месяцев. Поэтому мы можем с точностью прогнозировать длительность проживания в этих арендных квартирах, – уточнили в «А-100 Девелопмент». – При этом люди получат доступ к новому уровню и качеству жизни сразу после покупки собственного жилья».

После окончания каждого договора аренды компания будет проводить косметический ремонт, клининг и дезинфекцию в арендной квартире.

Квартиры, выделенные под аренду, расположены в экспериментальном доме, который строился в определенной концепции – как пространство для семей, друзей и дружных соседей. Все квартиры в нем продавались с ремонтом и техникой, а на каждом этаже оборудованы коливинги, где жители дома могут проводить совместное время, мастер-классы и семинары, работать, учиться и просто общаться.

Кроме того, жители арендных квартир будут подписывать обязательства по соблюдению правил добрососедства, принятые в Новой Боровой. При их злостном нарушении договорные отношения могут быть прекращены.