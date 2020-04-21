В Беларуси урегулируют проблемные вопросы в сфере совместного домовладения

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Депутаты Палаты представителей готовят к первому чтению поправки в закон "О совместном домовладении". Он призван урегулировать проблемные ситуации, возникающие на практике в этой сфере, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Оксана Гайдук.





Депутат отметила, что принятие законопроекта позволит "урегулировать проблемные ситуации, возникающие на практике, актуализировать положения закона о совместном домовладении и привести их в соответствие с действующими законодательными актами". Кроме того, поправки нацелены на то, чтобы согласовать подходы в правовом регулировании схожих правоотношений по совместному домовладению в жилом фонде и в нежилых капитальных строениях (зданиях, сооружениях).

Парламентарий рассказала о некоторых новациях законопроекта. Так, участникам совместного домовладения гарантируют право на получение договоров, устава, протоколов, расчетов расходов, актов проверок и других документов, связанных с управлением общим имуществом и в целом информации о деятельности уполномоченных лиц. "Как показывает практика, возможность получения своевременной и актуальной информации служит базовым правом участников любых правоотношений. Отсутствие необходимых норм, регулирующих вопросы доступа к информации, влечет возникновение конфликтов, и, как следствие, судебных споров", - сказала Оксана Гайдук.

Проектом закона предусматривается расширение термина "участник совместного домовладения". Причина в том, что сейчас юридические лица, которым объекты недвижимого имущества принадлежат на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, не могут непосредственно являться участниками отношений по совместному домовладению. Унитарные предприятия, фактически эксплуатирующие общее имущество, по законодательству не могут нести расходы по его содержанию и, следовательно, относить их на затраты. Это ставит их в неравное положение по сравнению с другими юрлицами.

По действующему законодательству общее имущество может отчуждаться или передаваться в пользование на основании решения, принятого единогласно всеми собственниками. "Но это норма сложно реализуема. Для уточнения ее редакции, а также с учетом правового регулирования аналогичных правоотношений в совместном домовладении жилфонда проектом закона предлагается установить, что отчуждение части общего имущества проводится по решению, которое поддержали не менее двух третей всех участников общего собрания собственников", - пояснил парламентарий.

С учетом большого количества поправок закон о совместном домовладении планируется изложить в новой редакции. Документ прошел общественное обсуждение, а также направлялся на рассмотрение всем региональным отделениям Союза юристов. По результатам рассмотрения от участников общественной дискуссии замечаний не поступило. Проект согласован Советом по развитию предпринимательства.