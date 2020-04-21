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В Австрии с 15 мая откроются церкви, рестораны и некоторые школы
Источник материала: ОНТ
С 15 мая в Австрии продолжится ослабление карантинных мер. Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц,
Курц подчеркнул, что Австрия идет к «новой нормальности» быстрее, чем многие другие страны. Канцлер уточнил, что с 15 мая свою работу возобновят кафе, рестораны и бары. Эти заведения смогут работать до 23:00. Также с 15 мая будут открыты религиозные учреждения. С этой же даты школьники будут постепенно возвращаться к занятиям.
Австрия
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С 15 мая в Австрии продолжится ослабление карантинных мер. Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц, передает Reuters. Курц подчеркнул, что Австрия идет к «новой...
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