В Австрии с 15 мая откроются церкви, рестораны и некоторые школы

Источник материала: ОНТ

С 15 мая в Австрии продолжится ослабление карантинных мер. Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц, передает Reuters.

Курц подчеркнул, что Австрия идет к «новой нормальности» быстрее, чем многие другие страны. Канцлер уточнил, что с 15 мая свою работу возобновят кафе, рестораны и бары. Эти заведения смогут работать до 23:00. Также с 15 мая будут открыты религиозные учреждения. С этой же даты школьники будут постепенно возвращаться к занятиям.

Австрия начала смягчать карантинные меры одной из первых стран в Европе.

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