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Учебные программы и пособия по истории планируется обновить

21.04.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

К новому учебном году планируется подготовить обновленные учебные программы и пособия по истории, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

Учебные программы и пособия по истории планируется обновить

"К 2020-2021 учебному году в образовательном процессе будут использоваться обновленные учебные программы и пособия по предметам "Всемирная история", "История Беларуси" для 10-го класса, а к 2021-2022 учебному году - для 11-го класса, в содержание которых будут включены новейшие исследования исторической науки. Одним из требований к созданию новых учебных пособий является реализация принципа научности - соответствие содержания учебного материала уровню современного развития науки, достоверность изложения фактов, законов, принципов, теорий", - рассказал Эдуард Томильчик.

Подробно ознакомиться с историческими событиями Второй мировой войны, героизмом и мужеством советского народа в годы Великой Отечественной войны учащиеся имеют возможность во время факультативного занятия "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" в 10-м классе. "В апреле это пособие будет переиздано. Значительно расширит его содержание документальный материал. Будут представлены в том числе неиспользованные ранее архивные материалы. Содержание пособия не только систематизирует и обобщает знания учащихся по истории войны, но и воздействует на их эмоциональную сферу. Этому содействуют художественные описания, введенные в текст учебного пособия, большое количество иллюстративного материала", - отметил начальник главного управления.

Эдуард Томильчик также напомнил, что разработаны учебные программы факультативных занятий: "Мировые войны в истории ХХ века" (10-11-й классы), а также "Обобщающий факультативный курс по истории Беларуси" и "Гісторыя Беларусі ў імёнах і падзеях" для 9-11-х классов.

 
 
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  К новому учебном году планируется подготовить обновленные учебные программы и пособия по истории, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА...
 
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