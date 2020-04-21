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Умер «самый одинокий» дельфин в мире

21.04.2020 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер «самый одинокий» дельфин в мире

В Японии умер дельфин, прозванный «самым одиноким» в мире. Об этом рассказывает Daily Mail.

Самку афалины поймали в 2005 году возле поселка Тайдзи, известного ежегодной охотой на дельфинов. Животное получило имя Хани и было помещено в аквариум вместе сотнями рыб и рептилий, а также 46 пингвинами. В 2011 году произошли землетрясение и ядерный кризис на Фукусиме, что привело к закрытию аквариума.

В январе 2018 года брошенные животные были обнаружены, и Хани прозвали «самым одиноким» дельфином в мире. После этого животное два года провело в небольшом резервуаре в парке-аквариуме Теси. Многие люди отмечали, что самка афалины содержалась в удручающих условиях.

Хани умерла 29 марта, о чем сообщила благотворительная организация The Dolphin Project. Занимающиеся спасением дельфинов люди ранее пытались выкупить животное, но им это не удалось.

Жестокая охота на дельфинов возле поселка Тайдзи показана в документальном фильме «Бухта», который в 2009 году выиграл премию «Оскар».

Фото: Daily Mail / Peace

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В Японии умер дельфин, прозванный «самым одиноким» в мире. Об этом рассказывает Daily Mail. Самку афалины поймали в 2005 году возле поселка Тайдзи, известного ежегодной...
 
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