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График работы горецкой поликлиники с 25 апреля по 3 мая
21.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вот по какому графику будет работать горецкая поликлиника с 25 апреля по 3 мая.
25 апреля — с 8.00 до 15.00 (по графику дежурной субботы)
26 апреля — выходной
27 апреля — с 8.00 до 15.00 (по графику дежурной субботы)
28 апреля — праздничный день
29 апреля — с 8.00 до 19.00
30 апреля — с 8.00 до 16.00 (с 16.00 до 18.00 будут работать дежурные врачи: терапевт, педиатр, процедурный кабинет)
1 мая — праздничный день
2 мая — с 8.00 до 15.00 (по графику дежурной субботы)
3 мая — выходной
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Вот по какому графику будет работать горецкая поликлиника с 25 апреля по 3 мая. 25 апреля — с 8.00 до 15.00 (по графику дежурной субботы) 26 апреля — выходной 27 апреля...
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