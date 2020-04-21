График работы горецкой поликлиники с 25 апреля по 3 мая

Источник материала: Горецкий вестник

Вот по какому графику будет работать горецкая поликлиника с 25 апреля по 3 мая.





25 апреля — с 8.00 до 15.00 (по графику дежурной субботы)

26 апреля — выходной

27 апреля — с 8.00 до 15.00 (по графику дежурной субботы)

28 апреля — праздничный день

29 апреля — с 8.00 до 19.00

30 апреля — с 8.00 до 16.00 (с 16.00 до 18.00 будут работать дежурные врачи: терапевт, педиатр, процедурный кабинет)

1 мая — праздничный день

2 мая — с 8.00 до 15.00 (по графику дежурной субботы)

3 мая — выходной