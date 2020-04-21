Электричество отключат в некоторых населенных пунктах Солигорского района.

Так, в указанный период с 9.00 до 16.00 в некоторых населенных пунктах Солигорского района будут проводить плановое отключение электроэнергии.



13 апреля света не будет в трех поселках: Зеленый Курган, Переток и Чирвоная Долина. Причина — замена КТП.



14 апреля электроэнергию отключат в городском поселке Красная Слобода по ул. Жуковского, ул. Коласа и ул. Пограничной. Кроме этого, свет будет отсутствовать в деревне Листопадовичи на ул. Майская, 2-26. Причина — замена провода.



16-17 апреля не повезет жителям деревни Погост-2: электричества не будет по причине замены провода.

