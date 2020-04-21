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Электричество отключат в некоторых населенных пунктах Солигорского района.
21.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
13 апреля 2020 20:21 993
Электричество отключат в некоторых населенных пунктах Солигорского района.
Стал известен график отключения электричества в Солигорском районе на период с 13 по 17 апреля.
Так, в указанный период с 9.00 до 16.00 в некоторых населенных пунктах Солигорского района будут проводить плановое отключение электроэнергии.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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13 апреля 2020 20:21 993 Электричество отключат в некоторых населенных...
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