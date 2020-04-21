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Электричество отключат в некоторых населенных пунктах Солигорского района.

21.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


13 апреля 2020 20:21 993

Электричество отключат в некоторых населенных пунктах Солигорского района.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: agronews.com

Стал известен график отключения электричества в Солигорском районе на период с 13 по 17 апреля.

Электричество отключат в некоторых населенных пунктах Солигорского района.

Так, в указанный период с 9.00 до 16.00 в некоторых населенных пунктах Солигорского района будут проводить плановое отключение электроэнергии.

13 апреля света не будет в трех поселках: Зеленый Курган, Переток и Чирвоная Долина. Причина — замена КТП.

14 апреля электроэнергию отключат в городском поселке Красная Слобода по ул. Жуковского, ул. Коласа и ул. Пограничной. Кроме этого, свет будет отсутствовать в деревне Листопадовичи на ул. Майская, 2-26. Причина — замена провода.

16-17 апреля не повезет жителям деревни Погост-2: электричества не будет по причине замены провода.

Источник: agronews.com

©Информационный отдел
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13 апреля 2020 20:21 993 Электричество отключат в некоторых населенных...
 
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