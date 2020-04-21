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Умер известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк

21.04.2020 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация бокса сообщила о том, что на 70-м году жизни скончался известный боксер и тренер Анатолий Березюк.


Фото: bobr.by

Анатолий родился 28 августа 1950 года в Бобруйске. В детстве занимался гимнастикой и греблей и в 15 лет выполнил норматив по этим двум видам спорта. Тогда же он начал посещать секцию бокса, тренируясь под руководством заслуженного тренера СССР Леонида Аксельрода.

С тех пор он стал мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, победителем и призером различных всесоюзных и международных турниров. Он также участвовал в суперматче СССР—США в 1972 году.

После завершения спортивной карьеры работал тренером в родном Бобруйске, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.

 
 
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