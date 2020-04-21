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Мать троих детей выглядит как школьница. В чём её секрет?
Источник материала: СТВ
Уроженка России удивляет пользователей соцсетей. И дело вовсе не в том, что она модель, которая росла в Израиле, живёт в Канаде и путешествует по миру. Люди удивляются внешности женщины.
29-летняя Валерия Липовецкая ведёт блоги на YouTube и в Instagram. Мать троих сыновей учит своих подписчиков правильно наносить макияж, делится модными советами, а также даёт рекомендации по питанию, ведь она – профессиональный диетолог.
Ответ на вопрос, почему подписчики доверяют Липовецкой, очевиден. Достаточно посмотреть на блогера, ведь она выглядит как школьница. По словам Валерии, незнакомые люди часто думают, что она не мать мальчишек, а их сестра.
Итак, что же модель предлагает делать, чтобы замедлить старение?
Во-первых, перед тем, как выйти из душа, надо постоять 20 секунд под холодной водой, чтобы укрепить сосуды и улучшить кровообращение. Однако следует помнить, это сродни закаливанию, а закаливаться нужно постепенно – сперва тёплая вода, потом – прохладная. А когда станет комфортно, можно переходить к холодной воде.
Во-вторых, Валерия пользуется сывороткой с витамином С и кремом с ретинолом. По словам блогера, это осветляет её кожу, придаёт ей здоровый вид и замедляет старение.
В-третьих, занятия спортом. Липовецкая регулярно размещает ролики со своими тренировками, показывая подписчикам, что без труда поддержать фигуру не получится. Попутно укрепляется и организм.
В-четвёртых, Валерия рекомендует любить себя. Даже если человеку что-то не нравится в его теле, он не должен говорить «Я ненавижу себя» или «У меня некрасивый живот». Уроженка России считает, что негативные эмоции мешают становиться лучше. Поэтому нужно работать над проблемой, а не злиться на себя.
В-пятых, блогер применяет дыхательные практики. Они улучшают не только настроение, но и самочувствие.
Хотя Липовецкая честно рассказывает о том, что делает ради сохранения молодости, многие пользователи склонны думать, что тут дело не только в здоровом образе жизни и кремах. Подписчики женщины подозревают, что ей просто повезло с генетикой. Валерия этого не отрицает.
Кстати, недавно мы рассказывали о советах 61-летней женщины, которая работает в индустрии красоты.
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Уроженка России удивляет пользователей соцсетей. И дело вовсе не в том, что она модель, которая росла в Израиле, живёт в Канаде и путешествует по миру. Люди...
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