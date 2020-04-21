Баллоны с газами широко используются в быту, транспорте и промышленности. Их правильное и бережное применение обеспечивает необходимый комфорт при приготовлении пищи на природе и в загородных домах, экономит денежные средства при заправке автомобилей и тому подобное.

Однако многие игнорируют элементарные меры безопасности при перевозке и использовании таких баллонов, забывая проводить необходимые мероприятия по их обслуживанию и проверке. Часто сотрудники ГАИ останавливают транспортные средства, в которых баллоны с газом перевозятся в кузове без каких-либо приспособлений, исключающих их перемещение, отсутствуют предохранительные колпак, требуемые предупредительные надписи, знаки опасности, клеймение и так далее. Все это может привести к очень печальным последствиям.

Газовый баллон – сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

В чем основная опасность несоблюдения элементарных требований безопасности при перевозке и использовании сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов? Это взрыв баллона. Под взрывом понимают явление внезапного высвобождения энергии, которое основывается на свойстве газов расширяться независимо от того, присутствовали газы до этого или образовались лишь в процессе, сопровождающееся резким звуковым эффектом и быстрым выделением энергии, которое приводит к разогреву, движению и сжатию продуктов взрыва и окружающей среды. Возникновение повышенного давления в области взрыва вызывает образование ударной волны с сильным разрушающим действием.

К сожалению, ежегодно из-за взрывов бытовых газовых баллонов гибнут сотни человек. Последствия этого сопоставимы с детонацией 122-миллиметрового артиллерийского снаряда. Металлические осколки разлетаются на десятки метров, создавая зону сплошного поражения.

Пожары на объектах, где используются баллоны с газом, находящимся под давлением, характеризуются проявлением в различном сочетании следующих опасных факторов:

тепловое воздействие «пожара-вспышки»;

воздействие волны сжатия взрыва;

тепловое воздействие огненного шара;

тепловое воздействие струйного факела горящего газа;

воздействие осколков разорвавшегося баллона;

удушье, наступившее в результате уменьшения содержания кислорода в воздухе при скоплении в нем избыточного количества газов;

наркотическое действие отдельных газов даже при их незначительной концентрации в воздухе.

При попадании баллона с газом в очаг пожара происходит нагревание сосуда, что приводит к кипению жидкой фазы и повышению давления в нем. Пламя нагревает стенки сосуда и ослабляет их первоначальную прочность вследствие неравномерного прогрева поверхности, что, как правило, приводит к его разрушению. При этом пары от мгновенного испарения жидкой фазы воспламеняются, и образуется огненный шар.

В результате проведенных исследований на открытой площадке было установлено следующее: при попадании 50-литрового баллона со сжиженным газом в очаг пожара его разгерметизация с последующим взрывом происходит в течение первых 3 с половиной минут. При этом разрыв баллона, как правило, случается по боковой образующей. Максимальный радиус разлета осколков баллона, разорвавшегося на открытой площадке – 250 м, высота подъема – около 30 м. При взрыве газового баллона со сжиженным газом возможно образование огненного шара диаметром 10 м.

Основными причинами взрывов газовых баллонов являются:

чрезмерное переполнение баллона сжиженными газами;

значительный перегрев или переохлаждение стенок баллона;

удары по стенкам баллона вследствие их падения, соударения при транспортировании и др.;

неправильное наполнение баллона, приводящее к образованию взрывоопасных сред;

чрезмерно быстрое наполнение баллонов сжиженным газом ведет к перегреву вентиля баллона до 400 С 0

попадание масел ли взрывоопасной пыли;

образование ржавчины, окалины, искрообразование.

Чтобы эксплуатация баллонов с газом в быту, на отдыхе или на производстве приносила только пользу, необходимо соблюдать особые меры безопасности при их транспортировке, хранении и эксплуатации, а именно:

не допускать к эксплуатации баллоны, для которых истек срок очередного испытания, отсутствуют установленные клейма, предупредительные надписи и знаки опасности;

не допускать механических ударов, способных повредить стенки баллона;

не допускать к эксплуатации баллоны с неисправным вентилем, повреждением корпуса и соответствующей окраски, при наличии ржавчины;

не эксплуатировать баллоны с утечкой газа через неплотные соединения;

проводить необходимые мероприятия по защите баллонов (особенно в летнее время) от любых тепловых воздействий, так как это вызывает повышение давления газа в нем;

транспортировать баллоны с газом с надетыми предохранительными колпаками, а баллоны с горючими газами – с колпаками и заглушками;

во время перевозки в автомобилях, автокарах и на других средствах рессорного транспорта в горизонтальном положении между баллонами устанавливается прокладка из деревянных брусков с вырезанными гнездами или на баллоны надевают резиновые кольца толщиной не менее 25 мм. При этом все баллоны укладываются вентилями в одну сторону. При перевозке в вертикальном положении в специальных контейнерах или без них должны быть установлены прокладки между баллонами и ограждения от возможного падения;

не ударять баллоны во время погрузки и разгрузки, не бросать их о твердые предметы;

не допускается совместное хранение баллонов с кислородом и горючими газами, так как это связано с возможностью образования взрывоопасных смесей;

баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закрытых помещениях;

запрещается производить какой-либо самостоятельный ремонт или окраску баллонов или их арматуры;

запрещается отогревание редукторов, вентилей открытым огнем, отогревать их следует только горячей водой (паром);

не допускается работа с кислородными баллонами в промасленной одежде и рукавицах;

заполнять баллоны необходимо только теми газами, для которых они предназначены.

Главный государственный инспектор Минского областного управления Госпромнадзора Андрей Кравченко.