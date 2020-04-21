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Видео внезапной атаки: посмотрите, как женщине с собакой пришлось отбиваться от кошки на улице
Источник материала: Tut.by
В Белгородской области России необычно агрессивная кошка напала на женщину, которая выгуливала на улице собаку. Кажется, жертвы нападения были ошарашены произошедшим, но попытались дать кошке отпор. Почему кошка бросилась в атаку, непонятно, но зато этот странный момент снял на видео очевидец.
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Кажется, жертвы нападения были ошарашены.
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