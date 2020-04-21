Видео внезапной атаки: посмотрите, как женщине с собакой пришлось отбиваться от кошки на улице

Источник материала: Tut.by

В Белгородской области России необычно агрессивная кошка напала на женщину, которая выгуливала на улице собаку. Кажется, жертвы нападения были ошарашены произошедшим, но попытались дать кошке отпор. Почему кошка бросилась в атаку, непонятно, но зато этот странный момент снял на видео очевидец.