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В Беларуси усилят контроль за качеством моющих средств. Какие штрафы грозят торговым объектам при нарушениях?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. C 24 апреля белорусские компании при продаже синтетических моющих средств для стирки должны иметь на них декларации о соответствии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле пенообразующие и моющие показатели.
Госстандарт объяснил обязательную сертификацию присутствием на белорусском рынке некачественного товара. По результатам выборочных испытаний моющая способность составила от 26 % до 73 % при норме не менее 85 %.
Торговым объектам, которые продолжат продавать не соответствующую требованиям продукцию, грозят серьезные санкции. Первый раз дают штраф до 500 базовых величин (13,5 тысячи рублей), при повторном нарушении могут забрать лицензию.
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В Беларуси усилят контроль за качеством моющих средств. Какие штрафы грозят торговым объектам при нарушениях?
Новости Беларуси. C 24 апреля белорусские компании при продаже синтетических моющих средств для стирки должны иметь на них декларации о соответствии, сообщили в...
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