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В Беларуси усилят контроль за качеством моющих средств. Какие штрафы грозят торговым объектам при нарушениях?

21.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. C 24 апреля белорусские компании при продаже синтетических моющих средств для стирки должны иметь на них декларации о соответствии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле пенообразующие и моющие показатели.

Госстандарт объяснил обязательную сертификацию присутствием на белорусском рынке некачественного товара. По результатам выборочных испытаний моющая способность составила от 26 % до 73 % при норме не менее 85 %.

В Беларуси усилят контроль за качеством моющих средств. Какие штрафы грозят торговым объектам при нарушениях?

Торговым объектам, которые продолжат продавать не соответствующую требованиям продукцию, грозят серьезные санкции. Первый раз дают штраф до 500 базовых величин (13,5 тысячи рублей), при повторном нарушении могут забрать лицензию.

О других новостях экономики за 21 апреля читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. C 24 апреля белорусские компании при продаже синтетических моющих средств для стирки должны иметь на них декларации о соответствии, сообщили в...
 
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