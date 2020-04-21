В Беларуси усилят контроль за качеством моющих средств. Какие штрафы грозят торговым объектам при нарушениях?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. C 24 апреля белорусские компании при продаже синтетических моющих средств для стирки должны иметь на них декларации о соответствии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле пенообразующие и моющие показатели.

Госстандарт объяснил обязательную сертификацию присутствием на белорусском рынке некачественного товара. По результатам выборочных испытаний моющая способность составила от 26 % до 73 % при норме не менее 85 %.





Торговым объектам, которые продолжат продавать не соответствующую требованиям продукцию, грозят серьезные санкции. Первый раз дают штраф до 500 базовых величин (13,5 тысячи рублей), при повторном нарушении могут забрать лицензию.