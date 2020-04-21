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Кинотеатры сети «КиноМинска» приостанавливают свою работу
Источник материала: ОНТ
Кинотеатры сети «КиноМинска» приостанавливают свою работу. Об этом сообщается на сайте УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.
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Кинотеатры сети «КиноМинска» приостанавливают свою работу. Об этом сообщается на сайте УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.Как говорится на сайте, ввиду...
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