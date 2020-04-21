Источник материала: ОНТ

Кинотеатры сети «КиноМинска» приостанавливают свою работу. Об этом сообщается на сайте УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.



Как говорится на сайте, ввиду переносов крупных кинорелизов, а также из-за эпидемиологической ситуации в стране и спадом зрительской активности, руководство сети «КиноМинска» решило сократить количество площадок, где показывают кино.



Продолжать свою работу будет только многозальный кинотеатр «Беларусь».

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