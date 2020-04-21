|
Электрический пикап Tesla сможет плавать
Источник материала: Tut.by
Новый электрический пикап Tesla Cybertruck сможет преодолевать глубокие броды и «какое-то время держаться на плаву». Об этом в своем
Четыре года назад Маск уже говорил о подобной способности своих автомобилей, комментируя видео, в котором Tesla Model S
Кузов Tesla Cybertruck, который
Пикап будет доступен в трех основных модификациях: с одним, двумя или тремя силовыми агрегатами. «Младшая» версия пикапа с одним агрегатом сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 секунды, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor — за 2,9 секунды. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 километров.
По предварительным данным, серийный выпуск Tesla Cybertruck начнется не ранее 2021 года. На данный момент «Тесла» собрала более полумиллиона
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Tesla Илон Маск сообщил новые подробности о пикапе Cybertruck, выпуск которого начнется в 2021 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)