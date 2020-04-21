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Электрический пикап Tesla сможет плавать

21.04.2020 18:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый электрический пикап Tesla Cybertruck сможет преодолевать глубокие броды и «какое-то время держаться на плаву». Об этом в своем Twitter написал глава американского автопроизводителя Илон Маск, сообщает Autonews.


Фото: Tesla

Четыре года назад Маск уже говорил о подобной способности своих автомобилей, комментируя видео, в котором Tesla Model S успешно проехала через затопленный дождем тоннель в Казахстане. Тогда глава компании отметил, что это возможно благодаря герметичному комплекту батарей в днище машины, который позволяет непродолжительное время оставаться на плаву. Колеса в этом случае служат в качестве гребных механизмов.

Кузов Tesla Cybertruck, который дебютировал в конце 2019 года, сделан из высокопрочной стали, применяемой в конструкции космических ракет компании SpaceX. По словам Маска, этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрелы из огнестрельного оружия.


Пикап будет доступен в трех основных модификациях: с одним, двумя или тремя силовыми агрегатами. «Младшая» версия пикапа с одним агрегатом сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 секунды, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor — за 2,9 секунды. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 километров.

По предварительным данным, серийный выпуск Tesla Cybertruck начнется не ранее 2021 года. На данный момент «Тесла» собрала более полумиллиона предварительных заказов на модель.

 
 
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Глава Tesla Илон Маск сообщил новые подробности о пикапе Cybertruck, выпуск которого начнется в 2021 году.
 
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