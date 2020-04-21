Джинсовая юбка: с чем носить самую модную вещь этого сезона

Источник материала: ОНТ

В 2020 году джинсовые юбки снова возвращаются в наши шкафы. И теперь в моде различные их модификации: будь то юбка-мини, миди, макси и даже пышные. С чем лучше носить главный тренд этого сезона, читайте в данной статье.

1. Белая футболка. Пожалуй, это самый простой и беспроигрышный вариант. Но обязательно обратите внимание на её качество. Оно должно быть достойным. Иначе вы будете похожи на девушку, которая решила выбросить мусор в домашней футболке и надела первую попавшуюся под руки юбку. Такой вариант является отличной базой для того, чтобы добавлять различные аксессуары. Ими могут быть акцентные сумки, необычная обувь или головные уборы.





2. Водолазка. С облегающим верхом лучше сочетать пышные джинсовые юбки. К тому же водолазки без рукавов снова возвращающаяся в моду. К такому образу идеально подойдут туфли на высоком каблуке.





3. Деним. Самым модным сочетанием в этом сезоне станет пара деним плюс деним. Это значит, что к джинсовой юбке мы добавляем джинсовую куртку. Лучше всего сыграть на разнице объёмов вещей. Например, к юбке прямого кроя следует добавить куртку оверсайз.





4. Романтичная блуза. Джинсовая юбка миди или макси идеально подойдёт к модным этой весной блузкам в романтическом стиле. А вот поддержать сочетание разных фактур и разной плотности тканей поможет необычная обувь или яркая сумка.





5. Кардиган. Короткую джинсовую юбку лучше всего носить с длинным кардиганом, который будет не короче, чем до середины бедра. Данный комплект будет отлично сочетаться со спортивной обувью.





6. Кожаная косуха. Пока на улице окончательно не потеплело, можно попробовать сочетание: джинсовая юбка-карандаш и кожаная косуха. Сюда отлично подойдут классические лодочки на каблуке.









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