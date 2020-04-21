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Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Источник материала: СТВ
Очень многие люди заводят себе домашних питомцев. У кого-то собаки и коты, а кто-то любит более экзотических животных, вроде змей, ящериц, крыс. Почему же большинству людей хочется поселить у себя дома постороннее существо? Возможно, мы нашли ответ.
«Мой муж работает дома с 27 марта, но Марти всё ещё ждёт его у входной двери в 17:00 каждый день»,
«Возьми щенка, говорили они. Тебе не будет одиноко, говорили они. Они были правы»,
«30 минут искал своего щенка, чтобы найти это»,
«Только что мы впервые привезли нашего сына домой из больницы, и наша милая девочка сразу же забрала его»,
«Моя большая девочка дарит мне лучшие объятия»,
«Я ещё не встретил свою новую соседку, но её собаки уже любят меня»,
«Люди, помогите».
Кстати, один мужчина так далеко пошёл ради своего кота, что построил ему собственную башню.
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Очень многие люди заводят себе домашних питомцев. У кого-то собаки и коты, а кто-то любит более экзотических животных, вроде змей, ящериц, крыс. Почему же большинству...
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