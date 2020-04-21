Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это

Источник материала: СТВ

Очень многие люди заводят себе домашних питомцев. У кого-то собаки и коты, а кто-то любит более экзотических животных, вроде змей, ящериц, крыс. Почему же большинству людей хочется поселить у себя дома постороннее существо? Возможно, мы нашли ответ.

«Мой муж работает дома с 27 марта, но Марти всё ещё ждёт его у входной двери в 17:00 каждый день»,



Фото: reddit.com/user/beyoncetofupadthai

«Возьми щенка, говорили они. Тебе не будет одиноко, говорили они. Они были правы»,



Фото: reddit.com/user/seriouslymytenth

«30 минут искал своего щенка, чтобы найти это»,



Фото: reddit.com/user/Chrastaphar

«Только что мы впервые привезли нашего сына домой из больницы, и наша милая девочка сразу же забрала его»,



Фото : reddit.com/user/Iowan_Captive

«Моя большая девочка дарит мне лучшие объятия»,



Фото: reddit.com/user/Quanadia

«Я ещё не встретил свою новую соседку, но её собаки уже любят меня»,



Фото: reddit.com/user/ShoddyMind

«Люди, помогите».



Фото: reddit.com/user/hamza_felix

Кстати, один мужчина так далеко пошёл ради своего кота, что построил ему собственную башню.