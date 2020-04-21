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Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это

21.04.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Очень многие люди заводят себе домашних питомцев. У кого-то собаки и коты, а кто-то любит более экзотических животных, вроде змей, ящериц, крыс. Почему же большинству людей хочется поселить у себя дома постороннее существо? Возможно, мы нашли ответ. 

«Мой муж работает дома с 27 марта, но Марти всё ещё ждёт его у входной двери в 17:00 каждый день», 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Фото: reddit.com/user/beyoncetofupadthai 

«Возьми щенка, говорили они. Тебе не будет одиноко, говорили они. Они были правы», 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Фото: reddit.com/user/seriouslymytenth 

«30 минут искал своего щенка, чтобы найти это», 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Фото: reddit.com/user/Chrastaphar 

«Только что мы впервые привезли нашего сына домой из больницы, и наша милая девочка сразу же забрала его», 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Фото: reddit.com/user/Iowan_Captive 

«Моя большая девочка дарит мне лучшие объятия», 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Фото: reddit.com/user/Quanadia 

«Я ещё не встретил свою новую соседку, но её собаки уже любят меня», 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Фото: reddit.com/user/ShoddyMind 

«Люди, помогите». 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Фото: reddit.com/user/hamza_felix 

Кстати, один мужчина так далеко пошёл ради своего кота, что построил ему собственную башню.

А затем хозяин питомца построил вторую – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
 
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Очень многие люди заводят себе домашних питомцев. У кого-то собаки и коты, а кто-то любит более экзотических животных, вроде змей, ящериц, крыс. Почему же большинству...
 
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