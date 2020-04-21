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Историк: «Мы до сего дня не знаем поименно участников обороны Могилёва»
Источник материала: СТВ
В ночь на 26 июля остатки 172-й стрелковой дивизии пытались прорваться из котла, их отход прикрывал полк Кутепова, который остался на правом берегу Днепра. Уже к утру полк располагал лишь небольшим клочком земли, который был окружен немцами со всех сторон.
Несколько десятков утомленных боями и обессиленных советских бойцов стояли до последнего. Патроны были на исходе. «Каждый патрон в сердце врага!», – приказывал командир.
Очередная атака гитлеровцев, доведенных до неистовства невиданным сопротивлением считанных красноармейцев, унесла жизнь того самого легендарного полковника Кутепова.
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Какова судьба остальных защитников? Как было принято считать тогда: кто пал в бою – герой, остальные – в фокусе недоверия. Кто-то из выживших попал в плен, кому-то все-таки удалось пробиться к своим.
Сколько их, тогда в 41-м полегших в здешние траншеи, воронки, на полях, площадях и опушках? До сих пор точную цифру озвучить не возьмётся никто. Тысячи без вести пропавших, ушедших в свой бессмертный закат, ради рассвета.
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
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В ночь на 26 июля остатки 172-й стрелковой дивизии пытались прорваться из котла, их отход прикрывал полк Кутепова, который остался на правом берегу Днепра. Уже к утру...
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