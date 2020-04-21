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Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

21.04.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские ученые продолжают осваивать новое для себя поле деятельности – разработка и производство защитных средств для врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Что-то уже выпускают – медицинские щитки, например. Над чем-то завершают исследования и готовы приступить к производству в промышленных масштабах. Например, респираторы высокой степени защиты. Такие нужны врачам, которые в тесном контакте с пациентами.

Тему продолжит Евгений Поболовец.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Задача – быстро и с минимальными затратами на производство изготовить защитный щиток для врачей. Буквально – из подручных материалов. Вот эта черная полоса – слой скольжения лыж, из другого проекта института. Пластиковая прозрачная основа – из промышленного производства пэт-бутылок.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Владислав Дубровский, научный сотрудник Института механики металлополимерных систем:
Все это соединяется заклепками, скрепляется резинкой и получается простой функциональный щиток, который можно после использования стерилизовать.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Такой щиток – пример смекалки и научного подхода. Какие-то элементы использовали в других проектах, что-то додумали сейчас. Главное – он надежно защищает врачей, хватает на несколько смен.

Заказы идут со всей страны ежедневно. Партии небольшие – 20-25 штук. Делают все тут же – в институте. В Гомеле.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Андрей Григорьев, директор Института механики металлополимерных систем:
В час можно сделать до 200-300 масок. Такая технология разработана. И если это понадобится, мы можем приложить свои усилия, мобилизоваться и наладить выпуск этих масок.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Это если говорить о масштабах в пределах Беларуси. Пока же щитки врачам раздают бесплатно. Ученым важна обратная связь – опыта производства таких «продуктов от ума» раньше не было. Хотя задумок хватает.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Евгений Поболовец, корреспондент:
Ближайшей перспективой при производстве масок и респираторов может стать применение вот этого материала. Он называется «грифтекс» и является уникальной разработкой белорусских ученых. Этот материал обладает двумя важнейшими свойствами: он пропускает кислород, в нем легко дышать. А во-вторых, он отталкивает влагу.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

В этом случае решение подсмотрели в газопроводах: фильтрация попутного газа там происходит по схожим алгоритмам. И так же, как и в случае с медицинскими респираторами, важны ресурс и эффективность таких фильтров.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Виктория Шумская, младший научный сотрудник Института механики металлополимерных систем:
На газоперерабатывающий завод наш белорусский мы поставили, заменили импортный фильтр-элемент на наш. И получается, что наш фильтр-элемент в два раза превысил ресурс работы, с лучшей очисткой газов.

Причем в нашем случае речь идет о респираторах с высокой степенью очистки. То есть это не маска, которую можно купить в аптеке. Да, выпуск таких моделей – удовольствие не из дешевых. Но выпускать точечно, закрывать потребность Минздрава и при этом не зависеть от иностранных поставщиков, не выводить валюту за рубеж – даже в первом приближении кажется: цель оправдывает средства.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Леонид Иванов, заведующий отделом Института механики металлополимерных систем:
Технология отработана. Мы мелкосерийно выпускаем фильтры для нефтегазовой промышленности. Пока справляемся. Если потребуется, мы можем достаточно быстро развернуть производство.

Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Интересно, что задачу изготовить средства защиты для врачей белорусские ученые ставили себе сами – как часть исследований на практике своих же научных изысканий. Но при необходимости, а речь ведь может идти о жизни и здоровье людей, готовы передать эти технологии и другим предприятиям. Бесплатно, разумеется. Как и им самим сейчас помогают различные предприятия, поставляя комплектующие для тех же медицинских щитков.

Люди в материале: Евгений Поболовец, Владислав Дубровский, Андрей Григорьев, Виктория Шумская

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские ученые продолжают осваивать новое для себя поле деятельности – разработка и производство защитных средств для врачей, сообщили в...
 
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