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Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские ученые продолжают осваивать новое для себя поле деятельности – разработка и производство защитных средств для врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что-то уже выпускают – медицинские щитки, например. Над чем-то завершают исследования и готовы приступить к производству в промышленных масштабах. Например, респираторы высокой степени защиты. Такие нужны врачам, которые в тесном контакте с пациентами.
Задача – быстро и с минимальными затратами на производство изготовить защитный щиток для врачей. Буквально – из подручных материалов. Вот эта черная полоса – слой скольжения лыж, из другого проекта института. Пластиковая прозрачная основа – из промышленного производства пэт-бутылок.
Владислав Дубровский, научный сотрудник Института механики металлополимерных систем:
Такой щиток – пример смекалки и научного подхода. Какие-то элементы использовали в других проектах, что-то додумали сейчас. Главное – он надежно защищает врачей, хватает на несколько смен.
Заказы идут со всей страны ежедневно. Партии небольшие – 20-25 штук. Делают все тут же – в институте. В Гомеле.
Андрей Григорьев, директор Института механики металлополимерных систем:
Это если говорить о масштабах в пределах Беларуси. Пока же щитки врачам раздают бесплатно. Ученым важна обратная связь – опыта производства таких «продуктов от ума» раньше не было. Хотя задумок хватает.
Евгений Поболовец, корреспондент:
В этом случае решение подсмотрели в газопроводах: фильтрация попутного газа там происходит по схожим алгоритмам. И так же, как и в случае с медицинскими респираторами, важны ресурс и эффективность таких фильтров.
Виктория Шумская, младший научный сотрудник Института механики металлополимерных систем:
Причем в нашем случае речь идет о респираторах с высокой степенью очистки. То есть это не маска, которую можно купить в аптеке. Да, выпуск таких моделей – удовольствие не из дешевых. Но выпускать точечно, закрывать потребность Минздрава и при этом не зависеть от иностранных поставщиков, не выводить валюту за рубеж – даже в первом приближении кажется: цель оправдывает средства.
Леонид Иванов, заведующий отделом Института механики металлополимерных систем:
Интересно, что задачу изготовить средства защиты для врачей белорусские ученые ставили себе сами – как часть исследований на практике своих же научных изысканий. Но при необходимости, а речь ведь может идти о жизни и здоровье людей, готовы передать эти технологии и другим предприятиям. Бесплатно, разумеется. Как и им самим сейчас помогают различные предприятия, поставляя комплектующие для тех же медицинских щитков.
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Новости Беларуси. Белорусские ученые продолжают осваивать новое для себя поле деятельности – разработка и производство защитных средств для врачей, сообщили в...
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