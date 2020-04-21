ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

21.04.2020 19:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается подготовка к военному параду в честь 75-й годовщины Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расчеты и экипажи механизированной техники отточили мастерство управления на аэродроме «Липки» и готовятся к смене локации тренировок.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Планируется, что в составе колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники.

Подробнее о подготовке расскажет наш корреспондент Кристина Федорович, которая присоединилась к репетиции.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

10 утра, аэродром «Липки», четкие команды и по-армейски слаженное исполнение. Судя по мастерству, ни у кого и в мыслях нет, что это репетиция, ошибка здесь не позволительна. Точно выверенная копия самого военного парада.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Кристина Федорович, корреспондент:
Броня крепка и танки наши быстры. В составе механизированной колонны 18 парадных расчетов. Всего 185 единиц техники. Право идти первым – у легендарного танка Т-34.

Средний танк Т-34. Вес – 30 тонн. Экипаж – четыре человека. Мощность двигателя – 500 лошадиных сил. Максимальная скорость – до 54 км/ч.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Конечно, характеристика уступает строгим правилам. Максимальная скорость колонны – 14 км/ч, общая длина – 2000 метров. Особенность – только новые образцы военной техники. Среди них и модернизированный бронетранспортер БТР-70 МБ-1.

Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

На самом параде он будет представлен обшитым броней, которая повышает защиту личного состава.

Для Алексея это уже второй парад, хотя, признается, что волнение словно впервой.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Алексей Кухальский, психолог 357-го батальона 103-й бригады:
Самое сложное изначально было – каждому военнослужащему прохождение непосредственно техники в колонне, чтобы держать дистанцию, одинаковое равнение, одинаковую скорость.

Волнение, конечно же, особенно, в сам парад, само прохождение, когда на тебя смотрит куча глаз, чувствуешь свою ответственность, гордость за себя, понимаешь, что тебя видят твои родные, близкие. Конечно, это почетно, берет гордость.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Это современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях. Управлять такими машинами – особая гордость, ведь выбрали всего нескольких водителей из целого полка.

Командир танкового взвода Алексей в таком амплуа впервые, в пешем параде участвовал не единожды.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Алексей Вересович, командир танкового взвода:
Присутствует чувство гордости за то, что именно нашему подразделению и в том числе и мне доверили абсолютно новую технику. Мы гордимся тем, что именно наше подразделение, наша техника будет отдавать дань памяти в светлый праздник – 75-летие Великой Победы.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования:
Прохождение колонны будет в течение 10 минут со скоростью 14 км/ч, протяженность колонны – 1800 метров. Для подготовки к параду отобраны самые дисциплинированные, подготовленные военнослужащие, которые в процессе подготовки повышают свое мастерство вождения техники, техническое обслуживание. Личный состав к подготовке относится добросовестно, с чувством высокой ответственности и к проведению парада готов.

Пять часов три раза в неделю водители преодолевают без малого 60 километров, а за все время подготовки – и того 300. Впереди несколько ночных репетиций в столице.

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Люди в материале: Кристина Федорович, Алексей Кухальский, Алексей Вересович, Владимир Кулажин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продолжается подготовка к военному параду в честь 75-й годовщины Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расчеты и экипажи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Похудевшая Лолита похвасталась фигурой, «как у Бузовой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика