ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ЕС не договорились о стремлениях стран "Восточного партнерства" и обеспокоены безвизом

21.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Страны-члены Евросоюза пока не пришли к согласию относительно стремления стран "Восточного партнерства" к вступлению и обеспокоены последствиями уже осуществленной визовой либерализации.

Об этом говорится в документе, который обсуждается в ЕС, и выдержки из которого публикует Радио Свобода.

Документ обсуждается дипломатами из 27 стран ЕС. Он является ответом на коммюнике Европейской комиссии о "Восточном партнерство", которое было представлено в прошлом месяце, и, как ожидается, будет принято в ближайшие дни.

Обсуждаемый документ по-прежнему содержит несколько выводов в квадратных скобках, что означает, что единодушия относительно указанных пунктов еще не достигнуто.

Чиновники сообщили на условиях анонимности, что Франция, поддерживаемая некоторыми южными государствами-членами ЕС, настаивает на том, чтобы взять в скобки фразу, в которой говорится, что "Совет признает европейские устремления и европейский выбор соответствующих восточных партнеров, как указано в соглашении об ассоциации".

Однако, официальные лица заявили, что они ожидают, что Франция в итоге отступит, поскольку эта фраза уже несколько лет является стандартом ЕС для признания того, что страны "Восточного партнерства", такие как Грузия, Молдова и Украина, могут присоединиться к блоку в будущем.

В параграфе, описывающем необходимость расширения возможностей восточных партнеров для противодействия гибридным угрозам и злонамеренной киберактивности, некоторые страны также пытаются добавить слова "напоминая о неконфронтационном  подходе "Восточного партнерства".


Однако члены Совета, похоже, полностью единодушны, когда речь заходит о возможности приостановить визовую либерализацию.

Хотя приостановление не считается неизбежным, в документе говорится, что страны-члены "отмечают, что большое количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища гражданами некоторых стран-партнеров в странах-членах ЕС вызывает беспокойство".

И Германия, и Швеция в прошлом жаловались на то, что грузинские преступные группировки использовали либерализацию виз для совершения краж в этих странах.

Напомним, Европарламент обсуждает свой проект отчета о будущем "Восточного партнерства". Необязательный для исполнения проект устанавливает более амбициозные цели, чем текст Совета.

Он предусматривает общее экономическое пространство между ЕС и "Восточным партнерством", а также постепенную интеграцию шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и единственный цифровой рынок.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны-члены Евросоюза пока не пришли к согласию относительно стремления стран "Восточного партнерства" к вступлению и обеспокоены последствиями уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика