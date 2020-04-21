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Артефакты времен Великой Отечественной войны найдены в Барановичском районе

21.04.2020 22:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Артефакты времен Великой Отечественной войны все еще продолжают находить. Очередной случай  - в Барановичском районе. Там вблизи деревни Торчицы местный житель заметил на поле у мелиоративного канала некий объект, который напоминал военный снаряд. Об этой находке мужчина сообщил милиционерам. Вскоре на место приехали саперы и правоохранители. Территорию оперативно перекрыли. По оценке специалистов, взрывоопасный объект относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Военные осмотрели местность и нашли два 88-мм артиллерийских снаряда, три 75-мм артиллерийских снаряда и еще один взрыватель от артиллерийского снаряда. Через несколько дней в милицию вновь поступил звонок. При тех же обстоятельствах мужчина нашел еще один боеприпас. Это 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Все артефакты уничтожены. 
 
 
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Артефакты времен Великой Отечественной войны все еще продолжают находить. Очередной случай  - в Барановичском районе. Там вблизи деревни Торчицы местный житель...
 
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