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Светлана Лобода чувственно станцевала на собственной кухне

21.04.2020 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Светлана Лобода чувственно станцевала на собственной кухне

37-летняя известная российская певица Светлана Лобода порадовала своих поклонников. Она предложила устроить вечеринку на карантине.

Судя по всему, звезда не унывает даже на карантине. Лобода активно занимается спортом дома, пока другие жалуются на вынужденные каникулы. Результатом своих спортивных достижений она похвасталась на своей странице в соцсети. Лобода опубликовала «кухонное» видео.

Певица станцевала в чёрном микро-топе, обтягивающих серых лосинах и кроссовках. Артистка стояла рядом с огромной вытяжкой над плитой. Также она включала и выключала освещение. 

«А как выглядит ваша карантин-party?» - спросила Лобода у своих подписчиков. Помимо этого, певица предложила своим поклонникам принять участие в челлендже. В частности, размещать видео со своих вечеринок на самоизоляции. 

Фолловеры под видео стали осыпать Светлану комплиментами за её отличную форму. «Какая же у вас потрясающая фигура!», «Стопроцентный отжиг», «Фигура и пластика на пять», «Огненная женщина», - высказались фолловеры в комментариях.

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37-летняя известная российская певица Светлана Лобода порадовала своих поклонников. Она предложила устроить вечеринку на карантине. Судя по всему, звезда не...
 
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