Светлана Лобода чувственно станцевала на собственной кухне

Судя по всему, звезда не унывает даже на карантине. Лобода активно занимается спортом дома, пока другие жалуются на вынужденные каникулы. Результатом своих спортивных достижений она похвасталась на своей странице в соцсети. Лобода опубликовала «кухонное» видео.

Певица станцевала в чёрном микро-топе, обтягивающих серых лосинах и кроссовках. Артистка стояла рядом с огромной вытяжкой над плитой. Также она включала и выключала освещение.

«А как выглядит ваша карантин-party?» - спросила Лобода у своих подписчиков. Помимо этого, певица предложила своим поклонникам принять участие в челлендже. В частности, размещать видео со своих вечеринок на самоизоляции.