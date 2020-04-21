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Вещи расстрелянных и инструмент, которым оперировали в землянках. «Экспонаты, которые задевают душу» покажут в Минске

21.04.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабная выставка, посвященная 75-летию Победы, открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вещи расстрелянных и инструмент, которым оперировали в землянках. «Экспонаты, которые задевают душу» покажут в Минске

Посетителям представлены монографии, энциклопедии, сборники архивных материалов, партизанские листы, газеты времен войны. Всего более полутысячи раритетов. Украшение экспозиции – боевые знамена партизанских бригад и воинских формирований. Есть и личные вещи солдат и офицеров.

Вещи расстрелянных и инструмент, которым оперировали в землянках. «Экспонаты, которые задевают душу» покажут в Минске

Ирина Василькович, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Есть экспонаты, которые так задевают душу. Это, конечно, личные вещи, например, расстрелянных в Несвижском гетто, хирургический инструмент, которым проводились операции в землянках, это трофейное оружие, часть немецкого оружия, обнаруженного как раз на территории Минского котла.

Вещи расстрелянных и инструмент, которым оперировали в землянках. «Экспонаты, которые задевают душу» покажут в Минске

Также в Национальной библиотеке подготовили необычный проект «100 дней до Великой Победы». Подобраны газеты советской Беларуси за весну 1945 года. Зрители могут проследить путь к Победе по печатным страницам того времени. Продлится выставка до конца года.

Вещи расстрелянных и инструмент, которым оперировали в землянках. «Экспонаты, которые задевают душу» покажут в Минске

Люди в материале: Ирина Василькович

 
 
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Новости Беларуси. Масштабная выставка, посвященная 75-летию Победы, открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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