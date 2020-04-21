ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Показываем вам микрорайон Бреста с названием Речица в формате 4К

21.04.2020 22:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Первое упоминание Речицы в письменных источниках относится к 1568 г.

Бреста с названием Речица в формате 4К" alt="Показываем вам микрорайон Бреста с названием Речица в формате 4К" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1587498250228303.jpg" style="width: 750px; height: 422px;">

В одном из документов, датируемом 27 декабря 1571 г., подканцлер Великого княжества Литовского рассматривал жалобу речицкого войта. В 1749 г. Антоний Потей стражник ВКЛ продал пану Флемингу деревню Речицкую. В XIX веке деревня и имение Речица входили в Косичскую волость Брестского уезда. В 1930-е гг. на месте имения вырос посёлок. С 1940 г. деревня и посёлок в составе Брестского района. До 1959 г. была центром сельского Совета колхоза “Пограничник”. В 1959-1968 гг. посёлок слился с деревней, входил в Клейникский сельсовет. Бывшая деревня в 1968 г. вошла в городскую черту, с 1978 г. – в Ленинском районе Бреста.

Показываем вам микрорайон Бреста с названием Речица в формате 4К

Показываем вам микрорайон Бреста с названием Речица в формате 4К

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Первое упоминание Речицы в письменных источниках относится к 1568 г. В одном из документов, датируемом 27 декабря 1571 г., подканцлер Великого княжества Литовского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы поддержат предприятия, которые оказались в сложной экономической ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика