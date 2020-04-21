Показываем вам микрорайон Бреста с названием Речица в формате 4К

Источник материала: Виртуальный Брест

Первое упоминание Речицы в письменных источниках относится к 1568 г.

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В одном из документов, датируемом 27 декабря 1571 г., подканцлер Великого княжества Литовского рассматривал жалобу речицкого войта. В 1749 г. Антоний Потей стражник ВКЛ продал пану Флемингу деревню Речицкую. В XIX веке деревня и имение Речица входили в Косичскую волость Брестского уезда. В 1930-е гг. на месте имения вырос посёлок. С 1940 г. деревня и посёлок в составе Брестского района. До 1959 г. была центром сельского Совета колхоза “Пограничник”. В 1959-1968 гг. посёлок слился с деревней, входил в Клейникский сельсовет. Бывшая деревня в 1968 г. вошла в городскую черту, с 1978 г. – в Ленинском районе Бреста.







